"Крестный отец" покера со своей счастливой комбинацией: история выдающегося Дойла Брансона

Американец из Техаса провел долгую и выдающуюся карьеру в покере, оставив заметный след в игре

Дойл Брансон / Фото: Сайт Дойла Брансона

Дойл Брансон полностью заслужил, чтобы его именовали живой легендой мирового покера. В арсенале американца победы на множестве престижных турниров и даже звание самого влиятельного покериста в истории.

Родился: 10 августа 1933 года

Гражданство: США

Прозвища: Большой Папа, Техасская Долли, Крестный отец

Общий доход: 6,1 миллион долларов

Достижения: 10 браслетов WSOP, две победы на Главных Событиях WSOP

Покерная карьера Брансона длилась аж 62 года. За это время он стал рекордсменом Мировой покерной серии по количеству браслетов, завоевав их аж 10. Впоследствии лишь Филу Хельмуту удастся превзойти этот показатель (15). Впрочем, есть и редкое достижение – две победы на Главных Событиях WSOP в 1976 и 1977 годах.

Особенностью Дойла является его уже фирменная комбинация. Свои первые два браслета Брансон выиграл с не самыми сильными стартовыми картами на руках (10 – 2). Причем в 1976 году покерист с 10 ♠ 2♠ сумел одолеть Джесса Алто, у которого была куда более сильная стартовая рука ( A♠ J♦ ). Спустя год комбинация 10♠ 2♥ позволила Дойлу выйти победителем из схватки с Гари Берландом, которому выпали 8♥ 5♣ . Неудивительно, что после такого совпадения пару карт 10 – 2 называют "рукой Брансона".

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В 1978 году Дойл сделал существенный вклад в покерную индустрию с помощью книги "Суперсистема", в которой он раскрыл секреты своей покерной стратегии. Неудивительно, что ее и по сей день называют "Библией покера", ведь она помогла не одному новичку успешно стартовать в игре. Уже через 10 лет после выпуска книги Брансон стал Членом Зала славы покера.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:Прозвище Брансона "Техасская Долли" пошло из-за банальной ошибки журналиста, который вместо "Texas Doyle" (Техасский Дойл) написал "Texas Dolly".

Важно отметить, что Дойл боролся не только с соперниками за столом, но и раком, перенеся несколько операций на лице и затылке. В 2013 году в Рио-де-Жанейро был презентован бронзовый бюст Брансона, а в 2018 году Дойл решил окончательно завершить карьеру покериста в возрасте 84 лет.