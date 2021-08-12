Коронавирус не помеха: англичанин сделал рисковую ставку на 10 тысяч долларов

Райан Лапланте и Патрик Леонард

Этой осенью Мировая серия покера пройдет впервые со старта пандемии коронавируса. Из-за карантина и распространения штамма "Дельта" WSOP пройдет в необычном режиме.

Организация сообщала, что намерена несколько раз в день тестировать игроков на ковид и исключать из турниров тех, у кого обнаружено заболевание. Более того, дисквалифицировать могут и здоровых покеристов.

Если игрок более 15 минут находился на расстоянии до двух метров от зараженного человека, его также обяжут сесть на карантин и прекратить игру. Такой схемой возмутился британский игрок Патрик Леонард в Twitter.

Это правило – абсолютное безумие. Дилеры меняются каждые 30 минут, а игроки точно не сидят более чем в 2 метрах от них? Не понимаю, как это не вызовет абсолютного хаоса.

Правда, при этом Патрик заключил спор с другим покеристом Райаном Лапланте. Американец считает, что ни одно браслетное событие на Мировой серии покера не обойдется без дисквалификации.

Судя по всему, Леонард верит, что некоторые ивенты пройдут полностью. На это он поставил 10 тысяч, которые может потерять, если Лапланте окажется прав.

Мировая серия покера пройдет с 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе, в казино "Рио". На WSOP 2021 будет разыграно 88 золотых браслетов.