Konami показала трейлер нового бесплатного футбольного симулятора eFootball 2022 (видео)

Лионель Месси - официальный амбассадор eFootball 2022 / Фото: Konami

Уже 1 октября Electronic Arts выпустит новую видеоигру FIFA22. Вечный конкурент разработчика Konami выпустит свой симулятор на день раньше, 30 сентября.

Если раньше японская компания называла видеоигру Pro Evolution Soccer, то теперь ее название будет eFootball 2022. На днях Konami опубликовала официальный геймплейный трейлер.

Авторы представили семиминутный ролик, в котором показали работу над анимациями, моделями футболистов и реалистичностью матча. Правда, не все показанные в трейлере механики будут доступны в начале игры.

К примеру, не будет возможности перехватить мяч с особенной анимацией. Также будет недоступен "удар акулы". Это техника, которая дает возможность отдавать пас намного быстрее. Всё это появится в eFootball позже.

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Konami объяснила такое решение желанием привлечь побольше игроков и выпустить игру как можно раньше. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Отмечается, что симулятор eFootball будет бесплатным, однако в нем будут доступны внутренние покупки. Международными амбассадорами eFootball станут игроки ПСЖ Лионель Месси и Неймар.