Когда муж – твой главный соперник: как зажигательная Кейт Линдси покоряет покер (фото)

Кейт Линдси - одна из самых аппетитных блондинок в покере / Фото: Instagram Кейт Линдси

Одним из лучших британских покеристов в истории является Крис Мурман. Уроженец Брайтон играет на профессиональном уровне с 2004 года и более 120 раз входил в призы на крупных турнирах.

Высшими достижениями Криса можно назвать два золотых браслета WSOP. Первый он добыл в 2017 году на турнире по Холдему, а второй – этим летом в онлайне. Впрочем, одной из главных гордостей Мурмана является его красавица жена Кейт Линдсі.

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Парень познакомился со своей избранницей на одном из покерных турниров в США. Девушка сама любит поиграть в покер, однако до встречи с Крисом это было для нее больше как хобби.

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В 2015 году пара сыграла свадьбу. Совпадение или нет, но в том году у Криса был не самый успешный период карьеры – всего 6 ITM. Правда, именно уже в статусе женатого мужчины у Мурмана начался подъем.

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Как и у самой Кейт. В жизни девушка работает в индустрии моды, а также ведет свой блог. Там она рассказывает об одежде, макияже, маникюре и других интересных аспектах индустрии красоты.

Однако после встречи с Мурманом Линдси активно занялась покером. За свою недолгую карьеру Кейт выиграла 500 тысяч долларов. На турнирах WSOP красотка 36 раз попадала в призы, но так и не добыла ни одного трофея.

К слову, однажды ей в этом помешал сам Мурман. В начале этого года парочка оказалась в хедз-апе турнира WSOP Circuit и заработала на двоих более 30 тысяч долларов. Мечтой Линдси было завоевание золотого кольца, но муж помешал ей это сделать.

"Сегодня я испытал самые странные чувства, за все время своей игры в покер. На протяжение нескольких лет Кэти говорила мне о том, что мечтает выиграть именно перстень WSOP, даже больше, чем браслет. У меня же не было такой мечты, поэтому мне пришлось сделать большое усилие, чтобы не поддаваться"

В решающей раздаче Кейт была близка к триумфу с Q4 на руках, тогда как у Криса были JT. Вплоть до терна ситуация была на стороне девушки (9-3-Q-4), однако "восьмерка" на ривере дала Мурману стрит и победу в ивенте.

Также Линдси активно ведет страничку в Instagram, на которую подписалось почти 5 тысяч фолловеров. Девушка не только делится профессиональным контентом из мира покера и красоты, но и активно путешествует по миру.