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Когда фаворита определить невозможно: прогноз на матч Милан – Ювентус

Кирилл Круторогов
23 января, 09:54
Кирилл Круторогов ставит на то, что Милан и Ювентус забьют друг другу и закончат встречу вничью. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии

Златан Ибрагимович сыграет против своей бывшей команды / Фото: Getty Images

Сегодня, 23 января, пройдет главный поединок 23 тура итальянской Серии А. На миланском стадионе "Сан-Сиро" сразятся Милан и Ювентус. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

МИЛАН – ЮВЕНТУС
23 января, воскресенье, в 21:45, Мегого
Котировки на результат: 2.80 – 3.20 – 2.70

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Исторически принципиальнейшее противостояние. В кои-то веки Милан выше Юве в турнирной таблице – они на втором месте, опережая туринцев на 7 баллов и отставая от лидера Интера на два, сыграв на матч больше, чем соседи по городу.

У "россонери" была серия из четырех побед, которая прервалась неожиданным поражением от Специи в предыдущем туре (1:2). Да и вообще, на "Сан-Сиро" последнее время их дела складываются не лучшим образом – три поражения и ничья в шести матчах.

Игроки Милана доказывают судье, что он ошибся / Фото: Getty Images

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Кессье и Балло-Туре еще не вернулись с Кубка Африки, Кьяер, Пелегри и Томори не успели восстановиться от травм. Ювентус набрал неплохую форму – восемь туров чемпионата они не проигрывают, выиграв за этот период в шести.

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Благодаря этому они впритык приблизились к зоне Лиги чемпионов. До Аталанты – одно очко, но сыграв на матч больше. Бонуччи в лазарете до февраля, а для Кьезы сезон уже завершился из-за травмы.

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ПРОГНОЗ: В первом круге между этими командами случилась ничья (1:1). Думаю, и в этот раз забьют обе команды и также склоняюсь к ничьей.

Котировки на эти результаты:

  • ничья – 3.20
  • обе забьют – 1.70