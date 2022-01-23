Когда будет построено метро на Троещину и какие станции – неожиданный прогноз

Жители Троещины уже давно ждут строительство линии метро на их массив

Строительство метро на жилой массив Троещина остается одной из главных проблем в Киеве. Из-за плохой транспортной развязки жители района ежедневно тонут в пробках по пути на работу и домой.

Летом в КГГА обещали, что к концу 2021 года будет открыт Подольско-Воскресенский мост через реку Днепр, после чего начнется строительство новой линии метро. Но мост в начале 2022-го еще не открыт. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что на конец прошлого года сооружение было готово на 90%.

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Тем не менее, букмекеры продолжают предсказывать, когда же откроется метро на Троещину. По их мнению, это произойдет не ранее 2024 года. Коэффициент на то, что жители самого населенного массива Киева смогут пользоваться подземкой до 01.01.2024, равен 5.00 (вероятность – 20%).

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Ожидается, что на массив будет проложена новая линия метро – Подольско-Вигуровская. Она должна связать Троещину с Соломенским районом и аэропортом "Киев". По прогнозам, в первоначальном виде линия будет состоять из 14 станций: