Клопп едет в Лондон за победой! Прогноз на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

Антонио Конте и Юрген Клопп впервые встретятся после ухода итальянца из Челси в 2018 году / Фото: Getty Images, REUTERS
Сегодня должны пройти три поединка 18-го тура чемпионата Англии. В центральной игре воскресенья Тоттенхэм примет на своем поле Ливерпуль. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.
ТОТТЕНХЭМ – ЛИВЕРПУЛЬ
19 декабря, воскресенье в 18:30, Setanta Sports
Котировки Parimatch на результат: 5.20 – 4.30 – 1.63
"Шпоры" не играли с 5 декабря из-за вспышки коронавируса внутри команды, из-за чего откатились на седьмое место турнирной таблицы и отстают от "красных", идущих вторыми, на 15 очков. Но они провели на три матча меньше.
Все еще на карантине остаются Моура, Скипп, Сон и Скарлетт, а Ромеро травмирован. У Тоттенхэма в чемпионате актуальна серия из четырех матчей без поражений, трех побед кряду и лишь одним пропущенным голом. Хотя понять, в какой форме команда Конте после остановки работы, совсем непросто.
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Пока лондонцы были в изоляции, Ливерпуль провел три матча. До Сити им не хватает одного балла, а отрыв от Челси составляет три очка. У них восемь побед кряду, в шести удавалось оставлять свои ворота сухими, еще в двух – по одному пропущенному.
Вот только кадровая ситуация не совсем понятна – у ван Дейка и Фабиньо были сомнительно-положительные тесты на коронавирус, из-за чего они пропустили встречу с Ньюкаслом, но, вполне возможно, смогут сыграть сегодня. Ориги, Джонс, Филипс и Адриан еще не восстановились от травм.
ПРОГНОЗ: Лондонцы точно будут упираться, поэтому Ливерпулю не будет легко. Но команда Клоппа все равно кажется фаворитом. Ожидаю их победы с разницей в один-два мяча.
Котировки Parimatch на этот результат:
- победа Ливерпуля в один-два мяча – 2.10