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Киев стал покерной столицей Европы – фото и видео из отеля Premier Palace

Андрей Трофимов
14 января, 17:50
В столице Украины стартовала серия PokerMatch UA Millions, в ходе которой разыграют 11 миллионов гривен. Показываем, как выглядит локация в пятизвездочном отеле

В отеле "Premier Palace" стартовала покерная серия PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

Сегодня в Киеве стартовала крупная покерная серия PokerMatch UA Millions. Проходить она будет до 23 января в пятизвездочном столичном отеле "Premier Palace" в офлайн-режиме.

Всего будет проведено 11 топовых турниров с общей гарантией 11 миллионов гривен. Одним из организаторов ивентов является крупнейший покер-рум Украины PokerMatch.

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Днем начался первый супертурнир PokerMatch Millions Lets Fight. В пятничной и субботней программе будут флайты 1А, 1В, 1С и 1D, а также сателлиты к ним. Финалка ивента с гарантией 2,5 миллиона гривен состоится в это воскресенье.

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Локация уже готова к приему гостей, а PokerMatch поделился фото и видео из отеля "Premier Palace". Нет сомнений, как минимум на ближайшую неделю Киев точно станет европейской покерной столицей.

К слову, во вторник ожидается прибытие VIP-гостей на PokerMatch UA Millions - обладателей браслетов WSOP Леона Цукерника и Бертрана Гроспелье. Покерные гуру сыграют в премиальном ивенте Leon's Challenge с бай-ином 150 тысяч гривен.