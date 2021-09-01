Казахстан – Украина: прогноз букмекеров на первый матч с новым тренером

Сборная Украины - фаворит матча с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины проведет четвертый поединок отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Соперник – команда Казахстана, матч проходит на выезде – в Нур-Султане. Онлайн матча Казахстан – Украина доступен на нашем сайте.

В марте в Киеве соперники сыграли вничью (1:1). Но тогда команду еще тренировал Андрей Шевченко. Сегодня же – дебют в этом статусе для Александра Петракова, который был назначен и.о. главного тренера сборной менее двух недель назад.

Кто фаворит матча Казахстан – Украина? Наша сборная. Коэффициент на победу Украины аналитики букмекерских контор выставили 1.47, тогда как котировка на успех Казахстана 8.10, а на ничью – 4.30.

Вероятность исхода матча по котировкам букмекеров:

победа сборной Казахстана – 12%

ничья – 22%

победа сборной Украины – 66%

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Сколько голов будет забито? Аналитики букмекерских контор прогнозируют, что матч будет "на меньше". Т.е. сегодня зрители, вероятнее всего, не увидят трех голов. Коэффициент на это – 1.78, а котировка на три и больше гола – 2.10.

Кто забьет гол? Букмекеры называют таких футболистов наиболее вероятными авторами голов в составе сборной Украины:

Роман Яремчук – 2.30 (коэффициент на "забьет гол")

Андрей Ярмоленко – 2.80

Руслан Малиновский – 3.50

Виктор Цыганков – 3.50

Александр Зубков – 4.50

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