Канадцы в ударе! Четверо игроков из "кленовой страны" выиграли более миллиона в Монако

Паскаль Лефрансуа выиграл ивент на EPT Monte Carlo
В эти дни в Монако проходит крупная серия Европейского покерного тура EPT Monte Carlo. Вчера завершился 26-й ивент с немаленьким бай-ином 50 тысяч долларов.
В турнир было сделано 34 входа, что позволило собрать призовой фонд 1,7 миллиона евро. В призы попали шестеро лучших игроков и среди них большинство составили канадцы.
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Победителем оказался Паскаль Лефрансуа, который выдержал непростую дистанцию в 12 часов. Канадец заключил сделку с американцем Сетом Дэвисом перед хедз-апом и после победы забрал 505 тысяч евро. Сопернику же досталось 442,6К.
К слову, для Паскаля это четвертый самый большой приз в карьере. Всего он успел заработать 6 миллионов долларов, а также выиграть один браслет WSOP.
Результаты финального стола EPT Monte Carlo Event 26:
- Паскаль Лефрансуа – 505,7 тыс. евро
- Сет Дэвис – 442,6 тыс. евро
- Майкл Уотсон – 247,4 тыс. евро
- Юрий Дзивилевски – 189,6 тыс. евро
- Даниэль Дворесс – 148,4 тыс. евро
- Тимоти Адамс – 115,4 тыс. евро