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Канадцы в ударе! Четверо игроков из "кленовой страны" выиграли более миллиона в Монако

Анатолий Дерека
6 мая, 19:47
Паскаль Лефрансуа стал победителем покерного ивента среди хайроллеров, не пожалев взнос в 50 тысяч евро

Паскаль Лефрансуа выиграл ивент на EPT Monte Carlo

В эти дни в Монако проходит крупная серия Европейского покерного тура EPT Monte Carlo. Вчера завершился 26-й ивент с немаленьким бай-ином 50 тысяч долларов.

В турнир было сделано 34 входа, что позволило собрать призовой фонд 1,7 миллиона евро. В призы попали шестеро лучших игроков и среди них большинство составили канадцы.

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Победителем оказался Паскаль Лефрансуа, который выдержал непростую дистанцию в 12 часов. Канадец заключил сделку с американцем Сетом Дэвисом перед хедз-апом и после победы забрал 505 тысяч евро. Сопернику же досталось 442,6К.

К слову, для Паскаля это четвертый самый большой приз в карьере. Всего он успел заработать 6 миллионов долларов, а также выиграть один браслет WSOP.

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Результаты финального стола EPT Monte Carlo Event 26:

  1. Паскаль Лефрансуа – 505,7 тыс. евро
  2. Сет Дэвис – 442,6 тыс. евро
  3. Майкл Уотсон – 247,4 тыс. евро
  4. Юрий Дзивилевски – 189,6 тыс. евро
  5. Даниэль Дворесс – 148,4 тыс. евро
  6. Тимоти Адамс – 115,4 тыс. евро