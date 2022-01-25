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Как с Барселоной в 97-ом: сможет ли Динамо разгромить Реал на сборах в Испании?

Анатолий Дерека
25 января, 14:43
Киевляне уже дважды выиграли со счетом 4:0 на сборах и теперь ждут встречи с третьим соперником. Прогноз букмекеров на матч с Реал Мурсией

Динамо пока удачно проводит сборы в Испании / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня, 25 января, киевское Динамо проведет свой третий спарринг на зимних сборах в Испании. Соперником команды Мирчи Луческу станет испанская Реал Мурсия.

Начало встречи – в 18:00. Онлайн матча Динамо – Реал Мурсия покажем на нашем сайте. Тем временем, букмекеры определили фаворита встречи.

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По их мнению, Динамо имеет куда больше шансов в товарищеском матче. Коэффициент на победу киевлян составляет 1.13, тогда как на испанцев – аж 21.00. Ничья оценивается в 7.70. Вероятность исходов в процентах следующая:

  • победа Динамо – 83%
  • ничья – 12%
  • победа Реал Мурсии – 5%

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      Киевляне уже успели провести два матча на сборах, оба выиграв со счетом 4:0. Сначала Динамо оказалось сильнее Атлетико Пульпиленьо, а три дня назад "бело-синие" разгромили люксембургский Расинг.

      При этом букмекеры не очень верят в такую же разгромную победу сегодня. Коэффициент на победу Динамо в 4 и более гола равен 3.45. Поэтому повторения удачного выезда в Испанию в 1997 году (Барселона – Динамо 0:4) ждать не стоит.

      Реал Мурсия представляет четвертый по силе дивизион Испании, где идет на четвертом месте в своей группе. Команде уже 102 года, но за это время завоевала Кубок Федерации в 2019 году (турнир для клубов низших дивизионов Испании).

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