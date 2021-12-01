Как пройдет встреча с бывшим? Эксперты оценили шансы Шевченко отобрать очки у Милана

Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: Instagram
Сегодня состоится поединок 15-го тура чемпионата Италии по футболу с участием команды Андрея Шевченко. Дженоа примет на своем поле некогда родной для украинца Милан. Встреча пройдет в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало – в 21:45.
Онлайн-трансляция матча Дженоа – Милан будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в итальянской битве.
По их мнению, явным фаворитом встречи является команда Стефано Пиоли. Ставки на победу гостей принимаются за 1.62, тогда как на подопечных Шевченко выставлен коэффициент 5.50. Ничья же оценивается примерно в 4.15.
Также эксперты верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.78, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.12.
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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события 1.82. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:
- Златан Ибрагимович – 1.75
- Рафаэл Леау – 2.80
- Браим Диас – 3.00
- Жуниор Мессиас – 3.00
- Франк Кессье – 3.50
- Калеб Экубан – 3.80
- Горан Пандев – 4.50
- Тео Эрнандес – 4.50
Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:
- будет пенальти – 2.60
- Милан выиграет в 2 и больше гола – 2.63
- забьет игрок, вышедший на замену – 2.80
- красная карточка – 3.70
- гол в первые 10 минут – 4.30
- будет автогол – 8.00
- один из игроков оформит хет-трик – 15.00
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы Серии А. "Россонери" активно ведут борьбу за чемпионство, занимая второе место (-3 пункта от Наполи). В свою очередь Дженоа борется за выживание. Команда Андрея Шевченко идет на 18-ом месте, отставая от спасительной зоны на один балл.
В прошлом туре Дженоа набрала первое очко под руководством Шевченко, сыграв вничью на поле Удинезе. Милан же угодил в "черную полосу" в последних турах. Подопечные Пиоли набрали лишь балл в последних трех играх Серии А, уступив Фиорентине и Сассуоло.
Это будет первая встреча тренера Шевченко с Миланом, где украинец провел свои "золотые годы" игровой карьеры. Андрей отдал итальянскому гранду семь лет, в течение которых по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Именно в составе Милана украинцу покорился Золотой мяч в 2004 году.