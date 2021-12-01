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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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Как пройдет встреча с бывшим? Эксперты оценили шансы Шевченко отобрать очки у Милана

Анатолий Дерека
1 декабря, 13:00
Дженоа является явным аутсайдером в битве с одним из фаворитов на чемпионство в Серии А Миланом

Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: Instagram

Сегодня состоится поединок 15-го тура чемпионата Италии по футболу с участием команды Андрея Шевченко. Дженоа примет на своем поле некогда родной для украинца Милан. Встреча пройдет в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало – в 21:45.

Онлайн-трансляция матча Дженоа – Милан будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в итальянской битве.

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Дженоа – Милан, Шева против бывшего клуба / Фото: Коллаж: Сегодня

По их мнению, явным фаворитом встречи является команда Стефано Пиоли. Ставки на победу гостей принимаются за 1.62, тогда как на подопечных Шевченко выставлен коэффициент 5.50. Ничья же оценивается примерно в 4.15.

Также эксперты верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.78, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.12.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события 1.82. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

  • Златан Ибрагимович – 1.75
  • Рафаэл Леау – 2.80
  • Браим Диас – 3.00
  • Жуниор Мессиас – 3.00
  • Франк Кессье – 3.50
  • Калеб Экубан – 3.80
  • Горан Пандев – 4.50
  • Тео Эрнандес – 4.50

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • будет пенальти – 2.60
  • Милан выиграет в 2 и больше гола – 2.63
  • забьет игрок, вышедший на замену – 2.80
  • красная карточка – 3.70
  • гол в первые 10 минут – 4.30
  • будет автогол – 8.00
  • один из игроков оформит хет-трик – 15.00

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы Серии А. "Россонери" активно ведут борьбу за чемпионство, занимая второе место (-3 пункта от Наполи). В свою очередь Дженоа борется за выживание. Команда Андрея Шевченко идет на 18-ом месте, отставая от спасительной зоны на один балл.

В прошлом туре Дженоа набрала первое очко под руководством Шевченко, сыграв вничью на поле Удинезе. Милан же угодил в "черную полосу" в последних турах. Подопечные Пиоли набрали лишь балл в последних трех играх Серии А, уступив Фиорентине и Сассуоло.

Это будет первая встреча тренера Шевченко с Миланом, где украинец провел свои "золотые годы" игровой карьеры. Андрей отдал итальянскому гранду семь лет, в течение которых по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Именно в составе Милана украинцу покорился Золотой мяч в 2004 году.