Как пройдет встреча с бывшим? Эксперты оценили шансы Шевченко отобрать очки у Милана

Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: Instagram

Сегодня состоится поединок 15-го тура чемпионата Италии по футболу с участием команды Андрея Шевченко. Дженоа примет на своем поле некогда родной для украинца Милан. Встреча пройдет в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало – в 21:45.

Онлайн-трансляция матча Дженоа – Милан будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в итальянской битве.

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Дженоа – Милан, Шева против бывшего клуба / Фото: Коллаж: Сегодня

По их мнению, явным фаворитом встречи является команда Стефано Пиоли. Ставки на победу гостей принимаются за 1.62, тогда как на подопечных Шевченко выставлен коэффициент 5.50. Ничья же оценивается примерно в 4.15.

Также эксперты верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.78, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.12.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события 1.82. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Златан Ибрагимович – 1.75

Рафаэл Леау – 2.80

Браим Диас – 3.00

Жуниор Мессиас – 3.00

Франк Кессье – 3.50

Калеб Экубан – 3.80

Горан Пандев – 4.50

Тео Эрнандес – 4.50

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

будет пенальти – 2.60

Милан выиграет в 2 и больше гола – 2.63

забьет игрок, вышедший на замену – 2.80

красная карточка – 3.70

гол в первые 10 минут – 4.30

будет автогол – 8.00

один из игроков оформит хет-трик – 15.00

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы Серии А. "Россонери" активно ведут борьбу за чемпионство, занимая второе место (-3 пункта от Наполи). В свою очередь Дженоа борется за выживание. Команда Андрея Шевченко идет на 18-ом месте, отставая от спасительной зоны на один балл.

В прошлом туре Дженоа набрала первое очко под руководством Шевченко, сыграв вничью на поле Удинезе. Милан же угодил в "черную полосу" в последних турах. Подопечные Пиоли набрали лишь балл в последних трех играх Серии А, уступив Фиорентине и Сассуоло.

Это будет первая встреча тренера Шевченко с Миланом, где украинец провел свои "золотые годы" игровой карьеры. Андрей отдал итальянскому гранду семь лет, в течение которых по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Именно в составе Милана украинцу покорился Золотой мяч в 2004 году.