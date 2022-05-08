Как помочь украинской армии? Совет от успешного игрока

Денис Чуфарин помогает украинской армии
Украинские спортсмены сплотились вокруг своей страны в желании помочь в войне с Россией. Кто-то вступает в ряды ВСУ или территориальной обороны, другие же помогают на гуманитарном фронте.
Не остался в стороне и один из лучших покеристов Украины Денис Чуфарин. На своей страничке в Instagram игрок под ником santazzzua рассказал, как помочь украинским военным.
"С начала войны я перечислял деньги на нужды ВСУ, спецфондам, а также персонально людям, которым это было нужно. Сейчас я нашел еще один интересный способ – военные облигации. Это дополнительная возможность поддержать нашу страну и стать инвестором. Условия для инвестирования максимально простые:
- возможность покупки от одной ценной бумаги (стоимость одной облигации – 1000 грн)
- не требуется подтверждение источника дохода
- отсутствие налога на прибыль и военного сбора
- прибыль до 10-11% годовых без наценок.
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Облигации можно приобрести не только в банках, а и в некоторых фондах и инвестиционных компаниях. Последние два варианта интереснее: минимальный объем ценных бумаг не установлен и отсутствует коммерческая комиссия по таким операциям.
По моему мнению, идея помогать стране таким образом выглядит интересно. Это и иінвестиция в Украину во время войны, и прибыль инвестору в виде годовых процентов".
Отметим, что эмитентом военных облигаций является государство Украина в лице Министерства финансов. Они отличаются от обычных облигаций внутреннего госзайма наличием целевого назначения.
В данном случае – для нужд Вооруженных сил Украины. Военные облигации можно приобрести в гривне, а также долларах США и евро. Ранее мы рассказывали, как помочь государству через военные облигации.