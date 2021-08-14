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Как часто дилеры Лас-Вегаса меняют колоды карт – главная причина

Анатолий Дерека
14 августа, 12:05
В казино и покер-рума самого азартного города США не используют один набор карт более 12-ти часов

Частая смена колода - привычное дело для казино Лас-Вегаса / Фото: Getty Images

Главный центром покера в мире является Лас-Вегас, штат Невада, США. В "городе грехов" и его пригородах расположено более 80 казино и покер-румов.

В самих игровых комнатах очень много уникальных правил, которым должны следовать игроки и работники заведения. К примеру, дилеры обязаны часто менять колоды карт.

Время эксплуатации одной колоды карт очень коротко. Принято, что один набор используется не более 12-ти часов.

Однако более точное время эксплуатации зависит от того, насколько занят стол и как тасуются карты. Если колода тасуется вручную, период ее использования меньше, чем при перемешивании машинкой.

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После использования колода карт сразу же сшивается специальным устройством и может быть продана в качестве сувенира. Если не получается реализовать колоду, она выбрасывается.

Главная причина такой частой смены карт – не дать преимущество людям с хорошей памятью. Они могут запомнить разные особенности карт, ведь при долгом использовании на них появляются изгибы или шероховатости.

Такие отличия несложно запомнить людям с фотографической памятью. Поэтому им будет легче отличить одну карту от другой, даже не видя ее лицевой стороны.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:Ни в одном казино Лас-Вегаса нет ни окон, ни часов.

К слову, уже этой осенью в Лас-Вегасе пройдет Мировая серия покера в режиме офлайн впервые с начала пандемии коронавируса. С 30 сентября по 17 ноября WSOP разыграет 88 золотых браслетов.

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