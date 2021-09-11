11 сентября 14:00 Видео
Рух 1
Заря 1
11 сентября 42’
Металлист 1925 0
Динамо 0
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Известный покерист продает винтажные видеоигры – за Sonic 1991 года готовы отдать 130 тысяч!

Анатолий Дерека
11 сентября, 17:25
Американец Шон Диб вместе с другом Нельсоном Лаффи удачно вложились в перепродажу ретросимуляторов

Шон Диб коллекционирует и перепродает ретро видеоигры / Фото: Pocketfives

Известный покерист Шон Диб немало пошумел за овальным столом. На счету американца четыре браслета WSOP, десяток трофеев в онлайне, а также более 7 миллионов долларов дохода от покера.

Также Шон специализируется и на видеоиграх, которые он превратил в свое хобби. Еще в 80-х игрок подсел на популярную игру Contra на Денди, после которой парень и увлекся киберспортом.

Всегда любил игры. Когда вышла Fortnite, все на неё подсели. У нас была целая группа из 10-15 покеристов, мы играли с самого утра, было весело.

Постоянно ругались, заключали пари и всякое такое. Я люблю азартные игры и видеоигры. Эта комбинация идеально мне подходит

Несколько лет назад Диб познакомился в Нью-Йорке с Нельсоном Лаффи, любителем коллекционировать аксессуары для геймеров. Тогда парни и решили создать совместный стартап.

Читайте также: Заядлый геймер показал коллекцию из 92 геймпадов

Лаффи пришёл к своему лучшему другу и попросил много денег, чтобы купить винтажные видео игры на SEGA, NES и других приставок. Диб пошел навстречу другу и Лаффи отправился скупать старые видеоигры 80-х и 90-х годов.

В итоге у Нельсона получилась коллекция из 100 симуляторов, куда входили Street Fighter, Final Fantasy, Double Dragon, Deja Vu и так далее.

В итоге бизнес выстрелил! За последний год спрос на винтажные видеоигры в США и коллекционеры стали платить за копии в заводской коробке.

К примеру, сейчас продается игра Sonic The Hedgehog 1991 года выпуска. За неделю до закрытия торгов за неё готовы дать 130 тысяч долларов. Ожидается, что она станет самой дорогой игрой на SEGA в истории.

А в апреле этого года заводская копия Super Mario Bros на NES была продана за рекордную сумму 660 тысяч американских денег. Точно такую же коробку сейчас продают и Диб с Лаффи и за неё готовы отдать 400 тысяч.

Реклама