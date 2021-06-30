Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Известный покерист лично поддержал Англию на пути ко встрече с Украиной на Евро-2020 (фото)

30 июня, 17:30

Анатолий Дерека

Патрик Леонард стал свидетелем громкого успеха своей команды, которая вчера в Лондоне одолела принципиального соперника

Вчера состоялись последние матчи 1/8 финала на футбольном Евро-2020. Сборная Украины на последней минуте вырвала победу над шведами и прошла в четвертьфинал турнира.

Там команда Андрея Шевченко померяется силами с Англией, которая вчера оказалась сильнее Германии. Среди множества VIP-гостей на "Уэмбли" был и один из лучших покеристов страны Патрик Леонард. Парень страстно поддерживал команду Гарета Саутгейта с первого ряда арены. Вполне вероятно, в эту субботу он отправится в Рим, чтобы поболеть за свою сборную в матче против Украины.

Реклама

Новости на эту же тему:
покер сборная Англии сборная Германии Уэмбли Евро-2020 Патрик Леонард

Источник: Instagram Патрика Леонарда

Реклама