Известный киберспортсмен объявил об открытии детского лагеря для любителей CS:GO

Ярослав Яжомбковски начал просвещать молодое поколение киберигре / Фото: Instagram pashabiceps

Бывший киберспортсмен, а ныне стример Ярослав Яжомбковски под ником "pashaBiceps", занялся продвижение киберигры CS:GO среди молодежи. На своей страничке в Instagram парень объявил об открытии специального летнего лагеря для подростков.

Сообщается, что в него будут принимать детей 12-18 лет, где они смогут обучиться игре в CS:GO и улучшить свои навыки. Не забудут организаторы и о классическом спорте. Клиентам предложат тренировки, в которых они будут заниматься на тренажерах и совершенствовать свои физические данные. Цена путевки составляет 3 тысяч злотых (около 750 долларов), а длительность одной смены составит 8 дней.

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Отметим, что профессиональный игрок в CS:GO pashaBiceps завершил карьеру в 2019 году. За все время Ярослав входил в такие команды как ESC Gaming, Universal Soldiers и Virtus.pro. За всю карьеру геймер выиграл суммарно 623 тысячи долларов, став победителем 43-х официальных турниров.