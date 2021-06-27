Известный бизнесмен отыграл у профессионального покериста 51 тысячу долларов в рамках пари (видео)

Билл Перкинс сумел немного отыграть выигрыш у Лэндона Тайса, которому еще далеко до нивелирования форы

Бизнесмен Билл Перкинс добивается успеха в покере / Фото: Instagram Билла Перкинса

В эти дни продолжается горячая хедз-ап битва между бизнесменом Биллом Перкинсом и профессиональным игроком Лэндоном Тайсом. Напомним, что парни договорились отыграть 20 тысяч раздач, чтобы определить победителя в дуэли. Однако есть небольшой нюанс.

Перед началом пари Тайс дал сопернику фору в 720 тысяч долларов. Теперь ему необходимо их отыграть, чтобы хотя бы выйти в "ноль". К десятой сессии Лэндон успел отыграть 144К, однако вчера вынужден был отступить на несколько шагов назад. Парочка отыграла 348 рук, по итогам которых Перкинс остался в плюсе на 51 тысячу. Таким образом, Тайс пока отыграл лишь 92К у бизнесмена, однако еще более 75% дистанции впереди.

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Сыграно рук: 4570 / 20000

Баланс: +92 031 долларов в пользу Тайса

Баланс с учетом форы: +627 969 долларов в пользу Перкинса