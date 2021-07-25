Из грязи в князи: покеристу из Китая удался сумасшедший камбэк на WSOP Online (видео)

Бенг Ю был аутсайдером за финальным столом 24-го ивента, однако совершил отчаянный рывок к своему первому браслету в карьере

Бёнг Ю выиграл свой первый браслет WSOP / Фото: Pocketfives

Ночью завершился очередной турнир Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-ивентах с 1 июля по 1 августа.

Обычно чиплидер за финальным столом является главным фаворитом турнира и выигрывает его. Однако в ивенте №24 все было по-другому. Кори Пеггеот уверенно лидировал по фишкам, тогда как будущий триумфатор Бёнг Ю имел один из самых маленьких стеков.

Тем не менее, американец китайского происхождения уверенно набирал обороты, не боялся идти в олл-ин и удваивать свой стек. В итоге это позволило Бёнгу выйти в хедз-ап с Пеггеотом, который ровно провел финалку.

Перед решающей дуэлью у Кори было семикратное преимущество по фишкам, а со временем и вовсе нарастил его до соотношения 14 к 1. Однако Пеггеот не хотел играть агрессивно и это позволило Ю сравняться по стеку, несколько раз удвоив свои фишки.

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В итоге Бёнг додавил оппонента и поверг его карманной парой королей (КК) в решающей раздаче. Кори с А2 так и не дождался своего туза. Отметим, что для Бёнга это первая победа в крупном турнире. Ранее за всю свою карьеру Ю выиграл чуть более 300 тысяч долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #24:

Бёнг Ю – 77,4 тыс. долларов Кори Пеггеот – 46,8 тыс. долларов Бадер Хак – 33,9 тыс. долларов aerpmh – 24,5 тыс. долларов Дэвид Гудман – 17,8 тыс. долларов Джон Риордан – 13,1 тыс. долларов Оливер Це – 9,8 тыс. долларов Фрэнк Уильямс II – 7,4 тыс. долларов Джозеф Бруно – 5,7 тыс. долларов