Использовали газовую скважину: канадскую компанию оштрафуют на 5 миллионов за майнинг биткоина

Майнинг биткоина - не всегда легальное занятие / Фото: interestingengineering

В июле в Украине обнаружили незаконную криптоферму в Виннице. А на днях еще один криптодобывающий завод нашли в канадском Альберте.

Все началось с того, что жители города пожаловались на необычный и надоедливый шум. После небольшого расследования было обнаружено, что виновник шума – это находящийся аж в Ванкувере центр обработки данных энергетической компании Link Global.

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Оказалось, что фирма открыла объект для чеканки новых токенов крупнейшей в мире криптовалюты биткоина. Однако Link Global не получила необходимых разрешений на планирование.

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Теперь же Комиссия по коммунальным предприятиям провинции Альберта может оштрафовать компанию на 5,6 миллиона долларов.

Link Global установила сложную установку для майнинга биткоина, которая состояла из четырех газовых генераторов мощностью 1,25 МВт. Они потребляли энергию из бездействующей скважины с природным газом, принадлежащей катарской компании MAGA Energy.

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Завод был запущен в августе 2020 года, а к осени он был загружен уже на полную мощность. Компания сообщает, что она регулирует вопросы коммунальных услуг и не занимается майнинг биткоинов.