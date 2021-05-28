Искусство покерной дуэли: основные советы для начинающих при игре в хедз-ап

Опытные покеристы отмечают, что игра в хедз-ап является особым искусством и называют ее "настоящим покером". Однако для новичков резкое погружение в игру один на один опасно.

Джон Синн и Тони Майлс после 10-часовой дуэли в хедз-ап / Фото: Твиттер PokerNews

Хедз-ап – важная и во многом даже определяющая часть покера. Игра в таком формате требует предельной концентрации и умения быстро читать соперника и реагировать на его действия. Поговорим об основных аспектах хедз-апа.

Что же это такое? Хедз-ап является определенным форматом игры в покер, когда за столом остаются лишь двое игроков. Он может быть как изначальным, когда за стол садятся всего двое игроков, так и возникнуть в течение розыгрыша одной руки. Бытует мнение, что это один из самых сложных дисциплин в покере, ведь она требует детального изучения соперника. Игроку нужно изучать его действия при каждой раздаче, отслеживать его блеф и риски и предугадывать дальнейшие действия.

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В свою очередь, самому игроку нужно быть более непредсказуемым, ведь противник также будет его "читать" и на основе этой информации строить свою стратегию. Кроме того, помочь преуспеть в хедз-апе может широкий диапазон рук. Игроку нужно понять, что вероятность победы в розыгрыше со старшей картой в хедз-апе куда выше, чем при классическом розыгрыше с тремя и более игроками за столом. По статистике, любая пара на руках на 80% гарантирует участнику победу в розыгрыше.

Также эксперты советуют агрессивнее играть в позиции дилера, когда ваш соперник вынужден делать первый ход. Получив на флопе пару, стрит-дро или, к примеру, флеш-дро, повышайте ставку, чтобы заставить соперника скинуть карты. Кроме того, блеф в хедз-апах также приветствуется, однако важно не переусердствовать с ним. Особенно, если ваш оппонент не менее агрессивен, чем вы. Если же у вас нет толковой комбинации на флопе или терне, не стоит блефовать, ведь соперник может не поверить вам.

Ну и напоследок. Для новичка важно аккуратно играть в хедз-апе и не выделять более 5% от своего банкролла (общего количества денег, выделенных для игры в покер). Любая ошибка и уменьшение вашего стека приведет к тому, что ваш соперник станет явным фаворитом дуэли.