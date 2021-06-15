Игры разума: как прадедушка солиста "Роллинг Стоунз" обыграл казино в рулетку

Поможет ли наука в игре на деньги против профессионалов? Или можно уповать исключительно на удачу? Рассказываем, как смекалистый англичанин чуть не разорил казино в Монте-Карло используя свои знания физики

Азартные игры существуют столько, сколько существует человечество. Их запрещали, предавали анафеме, но они неизменно возвращались. Кто-то считает игру на деньги злом, кто-то не мыслит себя без азарта. Истина, как всегда, где-то посредине.

В нашей новой рубрике "Игры разума" рассказываем о случаях, как умные люди использовали азарт себе на пользу.

КАЗИНО ВСЕГДА В ВЫИГРЫШЕ?

Казалось бы, всем давно известно, что казино обыграть нельзя. Ведь по кругу от рулетки – 37 секторов, один из которых, "зеро" (0), и обеспечивает гарантированное преимущество заведению, например, когда игрок ставит на черное или красное. В этом случае, при попадании шарика на "зеро", выигрыш достается казино.

Вероятность выпадения "зеро" составляет 2,7 процента. Не так много, как кажется на первый взгляд, зато гарантированно. Соответственно, шансы любого игрока выиграть всегда менее 50 процентов. Любого, да не любого… Рассказываем, как смекалка, ум и знания (плюс авантюризм, куда ж без него) помогли английскому инженеру оставить казино "с носом".

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СЛЕДИТЕ ЗА БАЛАНСОМ!

В второй половине XIX века англичанин Джозеф Джаггер (да-да, он дальний предок знаменитого солиста группы "Роллинг Стоунз" Мика Джаггера, "троюродный прапрадедушка" или что-то вроде этого) отправился в Монте-Карло.

Инженер долго, несколько дней подряд, лишь наблюдал за игрой в казино, не решаясь сделать ставку. Наблюдали и шестеро нанятых им помощников. Речь не шла о криминале или мошенничестве: они просто вели статистику выигрышных чисел за рулеточными столами.

Джаггер обратил внимание на один из столов. Там происходили странные вещи: в отличие от других столов на нем намного чаще, по сравнению с другими, выпадали числа 7, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 28 и 29. Так как за другими столами такой аномалии не наблюдалось, то инженер сделал вывод: колесо рулетки плохо сбалансировано и имеет наклон. Соответственно, шарик, следуя закону притяжения, чаще катится именно в эту область рулетки.

ИСКУССТВО ВОВРЕМЯ УЙТИ

Умный англичанин использовал знание в свою пользу и стал делать ставки за этим столом. И успел выиграть 80 000 фунтов (7 миллионов по нынешним временам), пока владельцы казино не обратили на него внимание. После этого в течение нескольких дней они тайно меняли по ночам рулетки на столах, меняли вручную номера секторов. Пока Джозеф Джаггер "заметил, что его заметили", он успел проиграть порядка 5 000 фунтов. После чего не стал больше искушать судьбу, забрал оставшийся выигрыш и навсегда покинул Монте-Карло.

Джаггер купил в Йоркшире большой дом, который обошелся ему в 2000 фунтов (оцените сумму выигрыша!) А на оставшиеся деньги спокойно жил до конца своих дней.

Играйте с умом, подключайте разум.