Игрок в покер из Харькова стал победителем телешоу "МастерШеф". Сравниваем доходы

Богдан Шинкарев выиграл 11 сезон шоу "МастерШеф"

Вчера подошел к концу 11 сезон телевизионного кулинарного шоу "МастерШеф". Победу в нем одержал участник из Харькова Богдан Шинкарев.

Парень известен тем, что ранее был профессиональным игроком в покер и тренером. Правда, существенных побед в карьере у него не значится. The Hendonmob показывает единственный его ITM в 2016 году.

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За 5 место на WSF Poker Tour в Харькове он получил 739 долларов. Неудивительно, что парень решил посвятить себя кулинарии и в итоге не прогадал.

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Триумф на "МастерШеф" принес ему аж 300 тысяч гривен, а также обучение в парижской кулинарной школе "Le Cordon Bleu". Правда, Богдан уверяет, что покер ему приносит больше денег.

"Я точно буду развиваться в кулинарии. Но если выбирать между покером и кулинарией, то я за то, чтобы покер перерос в кулинарную карьеру плавно. На данный момент бросать покер я не хочу, потому что это все еще моя основная работа. Мне нужно кормить семью, платить по счетам, а кулинария пока не приносит мне никаких заработков. Но если будет выходить, если все мои мысли и желания будут реализовываться и людям понравится то, что я делаю, ― почему бы и нет? Покер – это не работа на всю жизнь. И если кулинария станет именно тем основным делом и у меня все будет получаться, то я буду только за. Но это большой вызов, и надеюсь, у меня получится его принять".

В последнем эфире Шинкарев придумал концепцию блюд для путешествий и еды у океана. За два с половиной часа он приготовил закуску, основное блюдо и десерт согласно тематике.