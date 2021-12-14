Играй в покер и участвуй в акции на 500 тысяч. Рассказываем, как разбогатеть перед Новым Годом

PokerMatch запускает акцию "Новогодние комбинации" / Фото: PokerMatch

В эти дни крупнейший покер-рум Украины PokerMatch проводит последнюю серию года Winter Poker Cup с общей гарантией 26,5 миллиона долларов. Впрочем, эти турниры дают лишь старт новогодним сюрпризам от компании.

Так, с 17 по 26 декабря PokerMatch проведет новую крутую акцию "Новогодние комбинации", в которых будет разыграно аж 500 тысяч гривен. При этом для получения приза достаточно просто часто и успешно играть в покер, без лишних затрат!

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Формат. Акция будет состоять из пяти зачетных периодов. В каждом из них призовой фонд составит по 100 тысяч долларов. Расписание периодов следующее:

17-18 декабря

19-20 декабря

21-22 декабря

23-24 декабря

25-26 декабря

Правила участия. Покеристам достаточно в выше указанные даты играть за кэш-столами. Минимальный лимит – 0,5/1 гривна. За выпадение комбинаций игроки будут получать очки в лидерборд. Причем, даже если участник проиграл раздачу или скинул карты, баллы ему все равно будут начислены.

Таблица начисления очков

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Комбинация Очки за победу

в раздаче Очки за проигрыш

в раздаче Очки за фолд КК 10 15 5 АА 20 30 10 Две пары 30 45 15 Сет 40 60 20 Стрит 50 75 25 Флеш 60 90 30 Фулл-хаус 100 150 50 Каре 250 500 125 Стрит-флеш 2 500 5 000 1 250 Флеш-рояль 5 000 - -

Эти очки будут множиться на определенный коэффициент в зависимости от размера блайндов:

Лимит Коэффициент 0,5 / 1 грн x1 1 / 2 грн x1,5 2,5 / 5 грн x3 5 / 10 грн x6 10 / 20 грн x12 25 / 50 грн и выше x24

Призы. Лучшие игроки в каждом из периодов получат часть от призового фонда. Кроме того, если игрок не пройдет квалификацию, но наберет как минимум 100 очков за период, он получит "Новогоднюю карту".

По ней можно выиграть как турнирные деньги (до 200 тысяч гривен), так и билет в турнир All-in Shootout. Подробнее с правилами участия в новогодней акции можно ознакомиться на сайте PokerMatch. Всем удачи и с наступающими праздниками!