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Играй в покер и участвуй в акции на 500 тысяч. Рассказываем, как разбогатеть перед Новым Годом

Андрей Трофимов
14 декабря, 12:35
Накануне Нового Года PokerMatch подарит кэш-игрокам полмиллиона гривен в суперакции "Новогодние комбинации"

PokerMatch запускает акцию "Новогодние комбинации" / Фото: PokerMatch

В эти дни крупнейший покер-рум Украины PokerMatch проводит последнюю серию года Winter Poker Cup с общей гарантией 26,5 миллиона долларов. Впрочем, эти турниры дают лишь старт новогодним сюрпризам от компании.

Так, с 17 по 26 декабря PokerMatch проведет новую крутую акцию "Новогодние комбинации", в которых будет разыграно аж 500 тысяч гривен. При этом для получения приза достаточно просто часто и успешно играть в покер, без лишних затрат!

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Формат. Акция будет состоять из пяти зачетных периодов. В каждом из них призовой фонд составит по 100 тысяч долларов. Расписание периодов следующее:

  • 17-18 декабря
  • 19-20 декабря
  • 21-22 декабря
  • 23-24 декабря
  • 25-26 декабря

Правила участия. Покеристам достаточно в выше указанные даты играть за кэш-столами. Минимальный лимит – 0,5/1 гривна. За выпадение комбинаций игроки будут получать очки в лидерборд. Причем, даже если участник проиграл раздачу или скинул карты, баллы ему все равно будут начислены.

Таблица начисления очков

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КомбинацияОчки за победу
в раздаче		Очки за проигрыш
в раздаче		Очки за фолд
КК10155
АА203010
Две пары304515
Сет406020
Стрит507525
Флеш609030
Фулл-хаус10015050
Каре250500125
Стрит-флеш2 5005 0001 250
Флеш-рояль5 000--

Эти очки будут множиться на определенный коэффициент в зависимости от размера блайндов:

ЛимитКоэффициент
0,5 / 1 грнx1
1 / 2 грнx1,5
2,5 / 5 грнx3
5 / 10 грнx6
10 / 20 грнx12
25 / 50 грн и вышеx24

Призы. Лучшие игроки в каждом из периодов получат часть от призового фонда. Кроме того, если игрок не пройдет квалификацию, но наберет как минимум 100 очков за период, он получит "Новогоднюю карту".

По ней можно выиграть как турнирные деньги (до 200 тысяч гривен), так и билет в турнир All-in Shootout. Подробнее с правилами участия в новогодней акции можно ознакомиться на сайте PokerMatch. Всем удачи и с наступающими праздниками!