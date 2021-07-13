Хорошо, что не в Крыму: крупная покерная серия турниров состоится в непризнанной республике

Лучшие игроки в покер съедутся на Северный Кипр для участия турнирах Super High Roller Bowl Europe

Super High Roller Bowl Europe состоится в конце августа на Северном Кипре / Фото: Pokernews

В эти дни организация PokerGo проводит крупный турнир хайроллеров в Лас-Вегасе. По итогам восьми турниров победитель получит чемпионский кубок PokerGo Cup. В серии принимают участие многие известные покеристы – Даниэль Негреану, Стивен Чидвик, Али Имсирович, Дэвид Питерс, Джейсон Кун и другие.

Уже в конце август организаторы проведут крупный чемпионат Super High Roller Bowl Europe. Это будет первый крупный офлайн-турнир хайроллеров, который состоится в Европе с начала пандемии коронавируса. Последний SHRBE прошел в марте прошлого года в Сочи, а июньская серия была переведена в режим онлайн.

В этот раз серию ивентов примет комплекс Merit Royal Hotel Casino & Spa, который расположен на территории непризнанной Турецкой республики Северного Кипра. PokerGo проведет девять дорогостоящих турниров с 23 по 31 августа. Минимальный бай-ин составит 25 тысяч долларов, а вход на Main Event будет оценен аж в 250К.

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К слову, хозяева комплекса предоставят покеристам, которые сыграют в турнирах с бай-ином 100 тысяч и более, бесплатное проживание и питание по системе Ultra All-inclusive.