Хэмилтон в шаге от рекорда Шумахера: кто станет чемпионом мира по Формуле-1 в 2021 году?

Макс Ферстаппен (слева) и Льюис Хэмилтон (справа) поборются за чемпионский титул Формулы-1 / Фото: Getty Images

Сегодня состоится решающий этап сезона в гонках класса Формула-1. Последнее Гран-при пройдет в Абу-Даби, столице ОАЭ. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

Вчера состоялась квалификация, победителем которой стал гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен. Он опередил Льюиса Хэмилтона (Мерседес) почти на 0,4 секунды. Букмекеры же определили фаворита заезда в Абу-Даби.

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По мнению компании Parimatch, немного больше шансов на победу как раз у Льюиса Хэмилтона. Коэффициент на успех британца составляет 2.00, тогда как на викторию Ферстаппена – 2.10. Далее идут Валттери Боттас (17.00), а также Серхио Перес и Ландо Норрис (по 26.00).

Хэмилтон может стать восьмикратным чемпионом мира / Фото: REUTERS

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Отметим, что гонка станет ключевой в определении чемпиона мира 2021 года в Формуле-1. Перед последним Гран-при Ферстаппен и Хэмилтон набрали поровну очков – по 369,5. Поэтому по сути кто завтра финиширует выше, то и выиграет сезон. Букмекеры также определили фаворита в этом споре.

Согласно котировкам Parimatch, фаворитом в чемпионской гонке также является Льюис Хэмилтон. Шансы британца оценены в 1.80, а Ферстаппена – в 2.00. В процентном соотношении это примерно 52% на 48% в пользу Макса.

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К слову, если оба оппонента не наберут очков и паритет сохранится, чемпионом станет Ферстаппен благодаря большему количеству побед на Гран-при (9-8). Для Макса это может стать первым чемпионством в карьере гонщика Формулы-1.

Хэмилтон же имеет семь таких титулов и делит рекорд со знаменитым Михаэлем Шумахером. Победа в 2021 году позволит британцу стать единоличным рекордсменом.