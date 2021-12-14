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Гвардиола против своего кумира: прогноз на матч МанСити – Лидс (аудио)

Кирилл Круторогов
14 декабря, 16:36
Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Лидс от футбольного комментатора Кирилла Круторогова

Анонс и прогноз на матч Манчестер Сити - Лидс. Марсело Бьелса (слева) и Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

14 декабря Манчестер Сити с украинцем Александром Зинченко в составе сыграет с Лидсом. Начало матча в 22:00. Анонс и прогноз на игру МанСити – Лидс от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЛИДС
АПЛ, 14 декабря, вторник в 22:00, Сетанта
Котировки на матч от Parimatch: 1.14 – 9.00 – 22.0

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"Горожане" выдали серию из шести побед в чемпионате кряду и стали единоличными лидерами Премьер-лиги. Правда, преимущество от преследователей незначительное: от Ливерпуля ожно очко, от Челси – два.

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В последних двух матчах – против Лейпцига в ЛЧ и Вулверхэмптона в АПЛ наш Александр Зинченко играл в стартовом составе.

Пеп Гвардиола никогда не скрывал своего восхищения сегодняшним соперником Марсело Бьелсой, но своим учителем еговсе же не считает. Интересно, что после возвращения Лидса в английскую элиту Гвардиола ни разу не обыграл эту команду – ничья в гостях и поражение дома.

"Лебеди" не лучшим образом проводят текущий сезон чемпионата. Они идут на пятнадцатом месте, оторвавшись от зоны вылета лишь на пять очков. В последних шести турах победили лишь раз.

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А календарь не из легких – до конца года Лидс, помимо МанСити, встретится с Арсеналом и Ливерпулем. Не способствует выходу из пике и лазарет – Филипс, Бэмфорд, Купер, Кох и Родриго травмированы. "Горожанам" из-за повреждения не поможет только Ферран Торрес.

ПРОГНОЗ. Команда Гвардиолы и Зинченко – очевидный фаворит. Но Лидс Бьелсы точно даст бой. Думаю, обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов – вполне себе реальный исход.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Обе команды забьют гол – коэффициент 2.12
  • Тотал матча больше 2,5 голов – коэффициент 1.36