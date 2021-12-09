Грустное прощание Украины с еврокубками. Сможет ли Заря подарить напоследок праздник?

Заря - единственная украинская команда, побеждавшая в основной сетке еврокубков / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Сегодня состоится поединок последнего тура групповой стадии Лиги Конференций с участием представителя Украины. Луганская Заря сыграет дома с норвежским клубом Буде-Глимт. Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало – в 19:45.

Онлайн-трансляция матча Заря – Буде-Глимт будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в запорожской битве.

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По мнению букмекерской компании Parimatch, явным фаворитом встречи является норвежская команда. Ставки на победу гостей принимаются за 1.84, тогда как на подопечных Скрипника выставлен коэффициент 4.00. Ничья же оценивается примерно в 3.85.

Также букмекеры верят, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.64, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.26.

Заря одержала победу над болгарским ЦСКА в матче Лиги конференций / Фото: Reuters

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события аж 1.59. Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

Буде-Глимт выиграет в 2 и больше гола – 3.10

красная карточка – 4.70

будет пенальти – 2.95

будет 5 и более желтых карточек – 3.20

будет автогол – 9.00

Для украинских клубов это будет последний еврокубковый матч в этом сезоне. Динамо и Шахтер досрочно покинули Лигу чемпионов. Заря же тоже потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Конференций. Команда Виктора Скрипника точно останется на 3 месте благодаря двум победам над ЦСКА София.

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В свою очередь, Буде-Глимт не только гарантировал себе плей-офф Лиги Конференций, но и может еще избежать стыковых матчей, если займет первую строчку в группе. На данный момент норвежцы опережают Рому на один балл. В случае своей победы или потери очков от римлян путевку в 1/8 финала турнира получит именно Буде-Глимт.

Первый матч Зари с северным соперником прошел в сентябре на выезде и завершился уверенной победой хозяев поля (3:1). После перерыва норвежцы трижды отличились в воротах Мацапуры, на что украинский коллектив отметился лишь голом престижа от Громова.