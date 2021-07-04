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Горячая покерная красотка поддержала сборную Украины в Риме в компании Виктора Коваленко (фото)

4 июля, 14:30

Анатолий Дерека

Ольга Ермольчева добиралась в столицу Италии через Сицилию и горячо поддерживала команду Андрея Шевченко на стадионе

Ольга Ермольчева вживую увидела горькое поражение сборной Украины / Фото: Instagram Ольги Ермольчевой

Вчера сборная Украины уступила англичанам в 1/4 финала футбольного Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко завершили свои выступления на чемпионате Европы, а британцы сыграют в полуфинале с Данией.

Поединок в Риме проведала и лучшая украинская покеристка Ольга Ермольчева. Девушка выложила фото в Instagram с арены "Стадио Олимпико". Там она встретила хавбека сборной Украины и Аталанты Виктора Коваленко, который не попал в заявку национальной команды из-за травмы.

К слову, девушка показала весь свой путь в столицу Италии. В Рим она добиралась через Сицилию, а в самом "вечном городе" Ольга успела посетить основные достопримечательности.

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Источник: Instagram Ольги Ермольчевой

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