Гороскоп для азартных игроков на неделю. Близнецы, идите до конца ради победы!

Гороскоп для азартных игроков / Фото: Getty Images

Февраль уже подходит к своему экватору, сегодня начинается вторая неделя месяца. Игроков в покер ждет немало ивентов как в офлайне, так и в онлайне. Пора бы взяться за дело!

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Покеристы достаточно суеверные и охотно доверяют приметам или гороскопу. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Что же ждет вас за овальным столом?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Интуиция вас не подведет в ближайшие дни, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Именно он, а не математические расчеты, помогут вам оказаться в призах.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Вам стоит сконцентрироваться на игре в Холдем, не экспериментируйте с видами покера. Омаха, Стад, Разз – это не ваше. Доверьтесь своему опыту.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Если начали поднимать ставки, идите до конца! Ни в коем случае не сбрасывайте карты посреди раздачи, нужная карта придет на ривере или же ваш блеф сработает.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Ручные конектеры будут приносить вам удачу, даже если это 2-3. Стрит вы будете ловить нередко, но не стоит забывать и про более старшие комбинации.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Действуйте осторожно, не поддавайтесь желанию пойти в олл-ин. Велика вероятность проиграться из-за самоуверенности. Трезво оценивайте свои карты, нужная комбинация обязательно придет.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Не бойтесь риска и блефа, ваши соперники будут поддерживать вашу ставку и при плохих картах. Это ваш шанс подняться и завоевать призы!

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Судьба вернет должок за прошлые провалы в покере. Вы либо встретитесь с оппонентом, который когда-то лишил вас выигрыша, либо выиграете турнир, где терпели фиаско.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Вас ждет размеренная и спокойная игра. Призы не гарантированы, но и свои раздачи от вас никуда не денутся. Удовольствие за столом вам будет обеспечено.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Вас ожидает непростая неделя. Сделайте так, чтобы вас ничего не отвлекало от покера. Потеря концентрации может дорого вам обойтись.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Попробуйте себя во фрироллах и ограничьте турниры с высокими бай-инами. Они вполне могут не окупиться, тогда как в бесплатных ивентах отсутствие груза ответственности сыграет вам на руку!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Не теряйте бдительность за покерным столом. Всего одна раздача может вывести вас в лидеры турнира, что гарантирует вам солидные призы. Не прозевайте ее!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Катайте в онлайне, живые ивенты не сулят вам профита. В интернете же вас ждет немало мелких успехов, что позволит сделать ближайшую неделю довольно прибыльной.