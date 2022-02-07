Гороскоп для азартных игроков на неделю. Близнецы, идите до конца ради победы!

Гороскоп для азартных игроков / Фото: Getty Images
Февраль уже подходит к своему экватору, сегодня начинается вторая неделя месяца. Игроков в покер ждет немало ивентов как в офлайне, так и в онлайне. Пора бы взяться за дело!
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Покеристы достаточно суеверные и охотно доверяют приметам или гороскопу. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Что же ждет вас за овальным столом?
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Интуиция вас не подведет в ближайшие дни, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Именно он, а не математические расчеты, помогут вам оказаться в призах.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Вам стоит сконцентрироваться на игре в Холдем, не экспериментируйте с видами покера. Омаха, Стад, Разз – это не ваше. Доверьтесь своему опыту.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Если начали поднимать ставки, идите до конца! Ни в коем случае не сбрасывайте карты посреди раздачи, нужная карта придет на ривере или же ваш блеф сработает.
РАК. 22 июня — 22 июля
Ручные конектеры будут приносить вам удачу, даже если это 2-3. Стрит вы будете ловить нередко, но не стоит забывать и про более старшие комбинации.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Действуйте осторожно, не поддавайтесь желанию пойти в олл-ин. Велика вероятность проиграться из-за самоуверенности. Трезво оценивайте свои карты, нужная комбинация обязательно придет.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Не бойтесь риска и блефа, ваши соперники будут поддерживать вашу ставку и при плохих картах. Это ваш шанс подняться и завоевать призы!
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Судьба вернет должок за прошлые провалы в покере. Вы либо встретитесь с оппонентом, который когда-то лишил вас выигрыша, либо выиграете турнир, где терпели фиаско.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Вас ждет размеренная и спокойная игра. Призы не гарантированы, но и свои раздачи от вас никуда не денутся. Удовольствие за столом вам будет обеспечено.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Вас ожидает непростая неделя. Сделайте так, чтобы вас ничего не отвлекало от покера. Потеря концентрации может дорого вам обойтись.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Попробуйте себя во фрироллах и ограничьте турниры с высокими бай-инами. Они вполне могут не окупиться, тогда как в бесплатных ивентах отсутствие груза ответственности сыграет вам на руку!
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Не теряйте бдительность за покерным столом. Всего одна раздача может вывести вас в лидеры турнира, что гарантирует вам солидные призы. Не прозевайте ее!
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Катайте в онлайне, живые ивенты не сулят вам профита. В интернете же вас ждет немало мелких успехов, что позволит сделать ближайшую неделю довольно прибыльной.