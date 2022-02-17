17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
16 февраля 22:00
Интер 0
Ливерпуль 2
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Где смотреть матч Барселона – Наполи и кто фаворит в поединке Лиги Европы

Анатолий Дерека
17 февраля, 07:51
Прогноз и список трансляций матча в Лиге Европы. Барселона и Наполи видятся среди фаворитов турнира, однако одной из команд предстоит прекратить свой путь на первой же стадии

Хави и Лучано Спаллетти начинают путь к трофею Лиги Европы / Фото: Getty Images

В четверг, 17 февраля, пройдут матчи стыкового раунда Лиги Европы. В центральной битве дня сойдутся Барселона и Наполи. Матч состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Начало – в 19:45.

Где смотреть матч Барселона – Наполи? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Также онлайн матча Барселона – Наполи будет доступен у нас на сайте. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Барселона является фаворитом встречи. Котировки на победу подопечных Хави равны 2.02, тогда как на Наполи – 3.90. Коэффициент на ничью составляет 3.55. Вероятность итога матча в процентах:

  • победа Барселоны- 48%
  • ничья – 27%
  • победа Наполи – 25%

Что же касается прохода в 1/8 финала, то здесь перевес испанцев более уверенный1.70 против 2.23 на итальянцев. В процентах – 57% на 43%. Ответная встреча пройдет в Неаполе 24 февраля.

Кубок Испании – отличная возможность для Хави принести Барселоне трофей в этом сезоне / Фото: Getty Images

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Барселона опустилась в Лигу Европы после провала в главном клубном турнире Европы. Каталонцы дважды обыграли Динамо, но ничего не смогли поделать с Баварией и взяли лишь очко в игре с Бенфикой. А вот в чемпионате у команды дела наладались. "Блаугранас" зашли в топ-четверку, вытеснив оттуда Атлетико.

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Наполи же занимает третью позицию в Серии А и активно борется за Скудетто, отставая от лидирующего Милана лишь на два балла. В группе Лиги Европы подопечные Спаллетти сумели обойти Лестер и Легию, однако по дополнительным показателям пропустили на первую строчку Спартак.