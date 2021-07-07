"Football's coming home": покерист из Англии готов к сражению с Италией в финале Евро-2020

Патрик Леонард поддержал Италию на "Уэмбли", однако уверен, что англичане выиграют чемпионат Европы

Вчера определился первый финалист Евро-2020. Италия одолела Испанию в серии пенальти и теперь сразится в решающем поединке с Англией или Данией.

Все игры полуфинала и финала пройдут на стадионе "Уэмбли". Битву Италии и Испании воочию увидел один из лучших британских покеристов Патрик Леонард, который посетил главную арену страны вчерашним вечером. Парень поддерживал Италию, однако уверен, что Англия обыграет "Скуадру Адзурру" в финальном поединке.

Об этом Патрик сказал в Stories на своей страничке в Instagram, добавив уже привычную англичанам фразу "Football's coming home". Правда, для того, чтобы сыграть против Италии, команде Гарета Саутгейта еще необходимо пройти Данию в полуфинале. Игра состоится сегодня, начало – в 22:00.

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