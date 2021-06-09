Флеш напоследок: экс-победитель WSOP триумфовал на Открытом чемпионате США по покеру

Джоуи Вайсман - победитель пятого события US Poker Open 2021 / Фото: Poker Central

Вчера состоялось пятое событие Открытого чемпионата США по покеру. В турнире приняли участие 85 игроков, заплативших по 10 тысяч долларов бай-ина. Сыграл на нем и американец Джозеф Маккиен, который эффектно выиграл третий ивент соревнования.

В этом же розыгрыше Джо также был близок к победе, однако был вынужден довольствоваться третьей позицией. Главная борьба разыгралась между его соотечественниками – Адамом Хендриксом и Джоуи Вайсманом. Последний подошел к хедз-ап с куда более низким стеком, однако везение было на стороне обладателя золотого браслета WSOP 2012.

В итоге перед финальной раздаче Хендрикс решил пойти в олл-ин с тузом и валетом (AJ) на руках и Вайсман ответил ему с более слабой рукой (одномастные Q2). Здесь Джоуи и помог фарт, чтобы собрать желанный флеш. Это позволило уроженцу Нью-Йорка обогатиться на 200 с лишним тысяч долларов.

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Итоги третьего события US Poker Open 2021:

1. Джоуи Вайсман (США) – 204 тыс. долларов

2. Адам Хендрикс (США) – 144,5 тыс. долларов

3. Джозеф Маккиен (США) – 102 тыс. долларов

4. Кэри Катц (США) – 85 тыс. долларов

5. Франк Фунаро (США) – 68 тыс. долларов

6. Брок Уилсон (США) – 51 тыс. долларов

7. Висент Рамон (Испания) – 42 тыс. долларов

8. Ник Шульман (США) – 34 тыс. долларов

9. Дэн Шак (США) – 34 тыс. долларов

10. Даниэль Негреану (Канада) – 25,5 тыс. долларов

11. Али Имсирович (Босния и Герцеговина) – 25,5 тыс. долларов