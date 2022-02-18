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Философское достижение: Ницше выиграл призы в четырех турнирах по покеру за вечер

Анатолий Дерека
18 февраля, 16:57
Немецкий покерист провел ударный день в онлайне, заработав за сутки аж 60 тысяч долларов

Доминик Ницше - один из самых успешных немецких покеристов / Фото: Pokernews

Доминик Ницше является одним из самых успешных покеристов за все время. За свою карьеру немец заработал почти 20 миллионов долларов, что позволяет ему находиться в списке 40 самых успешных покеристов.

Игрок засветился в начале 10-х и за это время выиграл четыре браслета WSOP. Доминик продолжает участвовать в топовых турнирах, а на днях отметился супердостижением.

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Всего за один день Ницше вышел за четыре финальных стола и в двух из этих турниров триумфовал. В онлайн-ивенте Big Shot High из 32-х игроков Доминик не пожалел 2100 долларов и забрал главный трофей ивента, а также 28,8К.

Параллельно Доминик играл в турнире той же серии Big Shot, куда зарегистрировалось 57 участников с бай-ином 1050 долларов. В итоге Ницше завершил ивент пятым, взяв 4,3К.

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Позже немец преуспел в другом ивенте Big Shot за 525 долларов, в котором приняло участие 77 покеристов. Четвертое место позволило ему поднять 3,8 тысячи.

Завершил день Доминик триумфом в другом онлайн-ивенте Sunday Supersonic с бай-ином 1050 долларов. Обойдя 66 игроков, Ницше стал обладателем 23,5 тысяч. В итоге всего за сутки Ницше сумел заработать 60,5К, потратив 4,7 тысячи долларов.