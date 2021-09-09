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Главная Игра Киберспорт

FIFA, Dota 2 и другие: 8 видеоигр внесены в программу Азиатских игр 2022

Анатолий Дерека
9 сентября, 19:20
В прошлом году Олимпийский совет Азии внес киберспорт в список дисциплин для Азиатских игр и теперь определился с перечнем

Киберспорт теперь часть Азиатских игр

В следующем году в Китае пройдут Азиатские игры. Мероприятия состоятся в Ханчжоу с 10 по 25 сентября 2022 года.

В 2020 году Генеральная ассамблея Олимпийского совет Азии (ОСА) внесла киберспорт в список дисциплин Азиатских игр. И вот в следующем году как раз и состоится дебют видеоигр на мероприятии.

На днях ОСА объявила дисциплины для ближайших Азиатских игр, которые пройдут в 2022 году в Китае. Так, в программу ивента вошли соревнования по восьми кибериграм:

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  • Dota 2
  • FIFA
  • League of Legends
  • Dream Three Kingdoms 2
  • HearthStone
  • Arena of Valor
  • PUBG Mobile
  • Street Fighter 5

Как и на Олимпийских играх, тройка лучших игроков каждого чемпионата будут награждены медалями. Олимпийский совет Азии отмечает рост популярности киберспорта на материке, из-за чего и было принято соответствующее решение.

Все соревнования по киберспортивным дисциплинам пройдут на новеньком стадионе Xiacheng District Esports Venue, открытие которого должно состояться до конца 2021 года. Арена на 80 тыс м2 сможет вместить в себе 4 тысячи зрителей.

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