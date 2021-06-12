"Это ничего не значит для меня": скандальный игрок ошарашил публику после победы на US Poker Open

Джаред Блезник не получает должного удовольствия от покера, ведь у него есть другое хобби

Джаред Блезник - победитель турнира по Омахе на US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Продолжается Открытый чемпионат США по покеру, который проходит в офлайн-режиме в Лас-Вегасе. Вчера состоялся восьмой ивент соревнования, в котором покеристы сражались в дисциплине пот-лимит Омаха (PLO).

Всего за стол сели 63 игрока, которые разыграли 630 тысяч долларов призовых. Чемпионом стал американский омашист Джаред Блезник, заработавший 189 тысяч долларов. В хедз-апе будущий победитель оказался сильнее американца Макса Коулмана, а за финальным столом также сумел оставить позади себя новоиспеченную боснийскую звезду Али Имсировича и одного из богатейших покеристов в истории Дэвида Питерса.

Впрочем, победа у Джареда не вызвала бурных эмоций: "Я должен быть честным, все это просто ничего не значит для меня. Ничего такого. Спортивные карточки – вот это моя жизнь. Это было то, что мне нравилось, когда мне было 20 лет. Это просто величайший бизнес в мире. Я достаточно играл в покер в своей жизни".

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Отметим, что Блезник является любителем коллекционных карточек из разных видов спорта (футбол, баскетбол, бейсбол). Игрок построил на этом бизнес, покупая и перепродавая их по выгодной цене. В покере же нынешний триумф для него лишь второй в карьере. Два года назад Джаред сумел триумфовать в "миксе" на турнире Poker Masters в Лас-Вегасе. Зато куда чаще он запоминался скандалами за столом, не раз будучи предупрежден организаторами покер-румов за отборную ругань и эпатажные действия.

Итоги восьмого ивента US Poker Open 2021:

1. Джаред Блезник (США) – 189 тыс. долларов

2. Макс Коулман (США) – 126 тыс. долларов

3. Кристофер Усуде (США) – 88,2 тыс. долларов

4. Али Имсирович (Босния и Герцеговина) – 63 тыс. долларов

5. Джозеф Сандерс (США) – 50,4 тыс. долларов

6. Франк Кривелло (США) – 37,8 тыс. долларов

7. Дилан Вайсман (США) – 37,5 тыс. долларов

8. Дэвид Питерс (США) – 25,2 тыс. долларов

9. Адам Хендрикс (США) – 18,9 тыс. долларов