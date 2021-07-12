"Это было дико": британский покерист жестко отчитал Саутгейта за провал в финале Евро-2020

Вчера состоялся финал чемпионата Европы по футболу. Поединок между Италией и Англией завершился вничью, а победитель Евро был определен в серии пенальти. Им стала итальянская команда под руководством Роберто Манчини.

Для англичан поражение в финале стало настоящим ударом, ведь решающий матч проходил на лондонском стадионе "Уэмбли". Одним из посетителей арены вчерашним вечером был известный британский покерист Патрик Леонард, который практически не пропускал матчи команды на этом Евро.

Патрик горячо поддерживал команду Гарета Саутгейта, однако после вчерашней игры признал закономерность победы Италии. На своей страничке в Twitter Леонард разобрал игру "трех львов" и даже проставил оценки футболистам команды. Особенно от него досталось наставнику сборной Англии. Вот какие оценки Патрик проставил игрокам:

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Джордан Пикфорд – 8

Кайл Уокер – 8

Люк Шоу – 8

Харри Магуайр – 8

Джон Стоунз – 8

Деклан Райс – 8

Келвин Филлипс – 8

Киран Триппьер – 7

Мэйсон Маунт – 4

Харри Кейн – 3

Джордан Хендерсон – 4

Гарет Саутгейт – 2

К слову, pads забыл про Рахима Стерлинга, который провел на поле всю игру. Также Патрик не оценил игроков, которые вышли на замену. Напомним, что именно Рэшфорд, Санчо и Сака не реализовали пенальти.

"Мы героически защищались, но это было из-за того, что мы опустились глубоко. В конце концов, сильная сторона Англии – это скамейка запасных. Если тренер не использует её должным образом, он теряет главное оружие. Если бы у Манчини были Санчо, Грилиш, Рэшфорд или Кальверт-Льюин, они вышли бы на замену намного раньше. Почему не бил Стерлинг? Все ожидали, что после Жоржиньо пробьет Рахим. Он был травмирован? Ставить Сака под такое давление, когда Стерлинг, Грилиш и Шоу не взяли на себя ответственность... Это было дико".