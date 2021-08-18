Эрик Сайдел выиграл девятый браслет WSOP – почему это круто

Эрик Сайдел выиграл девятый браслет Мировой серии покера / Фото: Pocketfives
В эти дни известный покер-рум проводит серию онлайн-турниров, в которых разыгрывает 33 браслета WSOP. Сегодня ночью подошел к концу престижный турнир Super MILLION$.
Его победителем стал известный американец Эрик Сайдел, который не виделся фаворитом за финальным столом. До хедз-апа он вел себя тихо, поэтому в дуэль с Франсиско Бенитесом вступил с пятикратным отставанием по стеку.
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И все же Эрику благоволила удача. Сначала он отыграл большую часть банка соперника, одолев с парой дам его пару валетов. А в решающей раздаче Сайдел с одномастными А8 вывел соперника в олл-ин с АК.
В итоге американцу помогли три червы, которые дополнили ему флеш. За победу на турнире Эрик получил почти миллион долларов, однако главным его достижением стал девятый браслет WSOP в карьере. Эрик на радостях написал пост в Twitter:
"Спасибо всем за добрые слова, я в восторге! Это было неожиданно, потому что я совершенно не в своей тарелке в интернете. Надеюсь, смогу уснуть"
По этому показателю Сайдел является одним из самых успешных покеристов в мире. Больше него главную награду WSOP добывали лишь Фил Хельмут (15), а также Дойл Брансон, Фил Айви и Джонни Чен (по 10).
Эрика Сайдела можно назвать представителем "старой школы". Первый браслет американец выиграл в 1992 году, а последний до сегодняшнего дня – в 2007-ом. Более того, уже шесть лет Эрик не побеждал ни на одном престижном турнире.
Добавляет уникальности его победе то, что Сайдел сделал лишь один вход в турнир. Для примера, его оппонент по хедз-апу Бенитес 8 раз делал ре-энтри! Всего же за свою профессиональную карьеру Эрик заработал более 38 миллионов долларов.
Результаты финального стола WSOP Event #11 Super MILLION$:
- Эрик Сайдел – 977,8 тыс. долларов
- Франсиско Бенитес – 759,4 тыс. долларов
- Томас Мюлокер – 589,7 тыс. долларов
- Шингиз Сатурбаев – 458 тыс. долларов
- Чин-Вей Чиен – 355.7 тыс. долларов
- Йоахим Харальдштадт – 276,2 тыс. долларов
- Клаас Зегербрехт – 214,5 тыс. долларов
- Айзек Барон – 166,6 тыс. долларов
- Руи Феррейра – 129,4 тыс. долларов