Экспресс дня: зимнее чемпионство Динамо, веселье в Италии, скука в Мадриде

Экспресс на 12 декабря

Подходит к концу футбольный уикенд, а с ним и последний тур УПЛ в этом году. Сегодня пройдет центральный матч тура, в котором Заря сыграет в гостях с Динамо.

В традиционной рубрике "Экспресс дня" предлагаем вам обратить внимание не только на поединок в Киеве, но и заглянуть в европейские топ-лиги. Вашему вниманию – интересный и перспективный экспресс, который может зайти сегодня. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.

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16:00 БЕРНЛИ – ВЕСТ ХЭМ

Ставка:гол Майкла Антонио (2.50)

Майкл Антонио / Фото: Reuters

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Игрок сборной Ямайки ударно начал сезон и повел Вест Хэм в тяжелый поход за путевкой в Лигу чемпионов. Впрочем, уже шесть поединков Майкл молчит и успел отметиться лишь одним ассистом. Пора бы уже разрядить пушку, тем более в дуэли с аутсайдером АПЛ.

17:00 ДИНАМО – ЗАРЯ

Ставка:победа Динамо (1.37)

Динамо намерено удержать лидерство в УПЛ после отчетного тура / Фото: официальный сайт УПЛ

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Киевляне могут уйти на зимний перерыв лидером турнирной таблицы, однако для этого подопечным Луческу нужно выигрывать в 2 и более гола. На такую уверенную победу ставить не будем, а вот три очка, думаем, Динамо не отдадут.

19:00 САССУОЛО – ЛАЦИО

Ставка:тотал больше 2,5 (1.55)

"Лацио" отлично играет в этом сезоне / Фото: Reuters

Кажется, обе команды банально позабыли о том, что такое защита. В последних пяти играх Сассуоло ТБ был пробит во всех случаях, почти то же самое касается и Лацио (в 4-х из 5-ти матчей). Почему бы не устроить голевую феерию и сегодня?

21:45 ПСЖ – МОНАКО

Ставка:победа ПСЖ (1.48)

Лионель Месси подхватил гастроэнтерит / Фото: REUTERS

Парижане немного притормозили в чемпионате, сыграв дважды подряд вничью. Монако же в последних турах обыгрывал аутсайдеров и немного подобрался к еврокубковой зоне. Впрочем, ПСЖ – совсем с другой планеты, а Мбаппе, Месси и Неймар готовы отыгрываться на одном из прямых конкурентов.

22:00 РЕАЛ – АТЛЕТИКО

Ставка:тотал меньше 2,5 (1.88)

Диего Симеоне / Фото: Reuters

Кажется, что Атлетико и ставка на ТМ всегда идут рядом, однако в последних пяти играх Примеры мадридцы лишь раз сыграли на "меньше". Впрочем, принципиальная дуэль с Реалом – другая история, здесь Симеоне должен включить максимальный прагматизм. Тем более, последние пять мадридских дерби заканчивались как раз на "меньше".

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