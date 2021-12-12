Экспресс дня: зимнее чемпионство Динамо, веселье в Италии, скука в Мадриде

Экспресс на 12 декабря
Подходит к концу футбольный уикенд, а с ним и последний тур УПЛ в этом году. Сегодня пройдет центральный матч тура, в котором Заря сыграет в гостях с Динамо.
В традиционной рубрике "Экспресс дня" предлагаем вам обратить внимание не только на поединок в Киеве, но и заглянуть в европейские топ-лиги. Вашему вниманию – интересный и перспективный экспресс, который может зайти сегодня. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.
16:00 БЕРНЛИ – ВЕСТ ХЭМ
Ставка:гол Майкла Антонио (2.50)
Игрок сборной Ямайки ударно начал сезон и повел Вест Хэм в тяжелый поход за путевкой в Лигу чемпионов. Впрочем, уже шесть поединков Майкл молчит и успел отметиться лишь одним ассистом. Пора бы уже разрядить пушку, тем более в дуэли с аутсайдером АПЛ.
17:00 ДИНАМО – ЗАРЯ
Ставка:победа Динамо (1.37)
Киевляне могут уйти на зимний перерыв лидером турнирной таблицы, однако для этого подопечным Луческу нужно выигрывать в 2 и более гола. На такую уверенную победу ставить не будем, а вот три очка, думаем, Динамо не отдадут.
19:00 САССУОЛО – ЛАЦИО
Ставка:тотал больше 2,5 (1.55)
Кажется, обе команды банально позабыли о том, что такое защита. В последних пяти играх Сассуоло ТБ был пробит во всех случаях, почти то же самое касается и Лацио (в 4-х из 5-ти матчей). Почему бы не устроить голевую феерию и сегодня?
21:45 ПСЖ – МОНАКО
Ставка:победа ПСЖ (1.48)
Парижане немного притормозили в чемпионате, сыграв дважды подряд вничью. Монако же в последних турах обыгрывал аутсайдеров и немного подобрался к еврокубковой зоне. Впрочем, ПСЖ – совсем с другой планеты, а Мбаппе, Месси и Неймар готовы отыгрываться на одном из прямых конкурентов.
22:00 РЕАЛ – АТЛЕТИКО
Ставка:тотал меньше 2,5 (1.88)
Кажется, что Атлетико и ставка на ТМ всегда идут рядом, однако в последних пяти играх Примеры мадридцы лишь раз сыграли на "меньше". Впрочем, принципиальная дуэль с Реалом – другая история, здесь Симеоне должен включить максимальный прагматизм. Тем более, последние пять мадридских дерби заканчивались как раз на "меньше".
ИТОГОВЫЙ ЭКСПРЕСС
|МАТЧ
|СТАВКА
|КОЭФ
|Бернли – Вест Хэм
|гол Майкла Антонио
|2.50
|Динамо – Заря
|победа Динамо
|1.37
|Сассуоло – Лацио
|тотал больше 2,5
|1.55
|ПСЖ – Монако
|победа ПСЖ
|1.48
|Реал – Атлетико
|тотал меньше 2,5
|1.88
|ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
|14.77