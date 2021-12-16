15 декабря 22:00 Онлайн
Арсенал 2
Вест Хэм 0
16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
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Экспресс дня: ставим на успех Конте, дырявую защиту Челси и феерию от Салаха

Анатолий Дерека
16 декабря, 10:30
Вашему вниманию – занимательный экспресс на четверг, который даст вам шанс приумножить вашу ставку в 13 раз

Мохамед Салах и Харри Кейн поведут свои команды сегодня к победам / Фото: Getty Images

Мид-уик подходит к концу, а сегодня нас ждут три заключительных матча 17 тура чемпионата Англии. В традиционной рубрике "Экспресс дня" предлагаем вам обратить внимание именно на них.

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Вашему вниманию – интересный и перспективный экспресс, который может зайти сегодня. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.

21:30 ЛЕСТЕР – ТОТТЕНХЭМ
Ставка:победа Тоттенхэма (2.85)

Антонио Конте / Фото: Reuters

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"Шпоры" не играли на выходных из-за "ковидного" переноса игры против Брайтона, а потому могут подойти к игре против Лестера отдохнувшими. Команда Конте выиграла три последних матча АПЛ, тогда как Лестер лихорадит и постоянного успеха в их игре не наблюдается.

21:45 ЧЕЛСИ – ЭВЕРТОН
Ставка:обе забьют (2.37)

Челси попытается удержаться на первом месте / Фото: REUTERS

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Челси начал испытывать проблемы с результатом в последнее время, а в четырех последних играх лондонцы пропускали. Эвертон в последних играх добыл лишь одну победу, но зато над Арсеналом. К тому же, команда исправно забивает, поэтому есть вероятность, что обе команды смогут сегодня отличиться.

22:00 ЛИВЕРПУЛЬ – НЬЮКАСЛ
Ставка:один из игроков забьет 2 и более голов (1.95)

Ливерпуль выгрыз путевку в Лигу чемпионов. Фото Reuters/Molly Darlington

Ньюкасл вызывает откровенно удручающее впечатление, добыв лишь одну победу в сезоне. Не помогает пока даже приход нового тренера и владельцев. Ливерпуль же на ходу, выиграл пять последних матчей чемпионата, забивая много и со вкусом. Поставим на то, что в воротах "сорок" Салах, Мане или Жота смогут оформить как минимум дубль.

ИТОГОВЫЙ ЭКСПРЕСС

МАТЧСТАВКАКОЭФ
Лестер – Тоттенхэмпобеда Тоттенхэма2.85
Челси – Эвертонобе забьют2.37
Ливерпуль – Ньюкаслодин из игроков забьет 2+ гола 1.95
ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ13.17