Экспресс дня: ставим на успех Конте, дырявую защиту Челси и феерию от Салаха

Мохамед Салах и Харри Кейн поведут свои команды сегодня к победам / Фото: Getty Images
Мид-уик подходит к концу, а сегодня нас ждут три заключительных матча 17 тура чемпионата Англии. В традиционной рубрике "Экспресс дня" предлагаем вам обратить внимание именно на них.
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Вашему вниманию – интересный и перспективный экспресс, который может зайти сегодня. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.
21:30 ЛЕСТЕР – ТОТТЕНХЭМ
Ставка:победа Тоттенхэма (2.85)
"Шпоры" не играли на выходных из-за "ковидного" переноса игры против Брайтона, а потому могут подойти к игре против Лестера отдохнувшими. Команда Конте выиграла три последних матча АПЛ, тогда как Лестер лихорадит и постоянного успеха в их игре не наблюдается.
21:45 ЧЕЛСИ – ЭВЕРТОН
Ставка:обе забьют (2.37)
Челси начал испытывать проблемы с результатом в последнее время, а в четырех последних играх лондонцы пропускали. Эвертон в последних играх добыл лишь одну победу, но зато над Арсеналом. К тому же, команда исправно забивает, поэтому есть вероятность, что обе команды смогут сегодня отличиться.
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ – НЬЮКАСЛ
Ставка:один из игроков забьет 2 и более голов (1.95)
Ньюкасл вызывает откровенно удручающее впечатление, добыв лишь одну победу в сезоне. Не помогает пока даже приход нового тренера и владельцев. Ливерпуль же на ходу, выиграл пять последних матчей чемпионата, забивая много и со вкусом. Поставим на то, что в воротах "сорок" Салах, Мане или Жота смогут оформить как минимум дубль.
ИТОГОВЫЙ ЭКСПРЕСС
|МАТЧ
|СТАВКА
|КОЭФ
|Лестер – Тоттенхэм
|победа Тоттенхэма
|2.85
|Челси – Эвертон
|обе забьют
|2.37
|Ливерпуль – Ньюкасл
|один из игроков забьет 2+ гола
|1.95
|ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
|13.17