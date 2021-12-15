Экспресс дня: Арсенал обидит Ярмоленко, Раньери прервет черную полосу, гол форварда Боруссии

Главные действующие лица сегодняшних матчей в Бундеслиге и АПЛ / Фото: Getty Images

Пока большинство чемпионатов отдыхают или ушли на кубковые перерывы, Англия и Германия продолжают проводить свои туры чемпионатов. Сегодня нас ожидает 9 встреч в АПЛ и Бундеслиге.

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В традиционной рубрике "Экспресс дня" предлагаем вам обратить внимание именно на эти игры. Вашему вниманию – интересный и перспективный экспресс, который может зайти сегодня. Все коэффициенты взяты с сайта Parimatch.

21:30 БАЙЕР – ХОФФЕНХАЙМ

Ставка:тотал больше 2,5 (1.59)

"Байер" / Фото: Reuters

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Команды борются за попадание в ТОП-4, а в последних трех турах уверенно играли на "больше". Оборона – явно не самая сильная сторона этих команд, поэтому рассчитываем на голепад в Леверкузене.

21:30 БОРУССИЯ Д – ГРОЙТЕР ФЮРТ

Ставка:гол Марко Ройса (1.92)

Марко Ройс / Фото: Reuters

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Гройтер Фюрт – главный аутсайдер Бундеслиги в этом сезоне, добывший первую победу лишь три дня назад. Для Боруссии этот соперник не должен стать помехой. Наверняка сможет отличиться Эрлинг Холанд, однако мы поставим на Марко Ройса. Немец в этом сезоне уже забил семь голов во всех турнирах, а также дважды за сборную.

21:30 БРАЙТОН – ВУЛВЕРХЭМПТОН

Ставка:Брайтон не проиграет (1.36)

"Чайки" отдыхали на выходных из-за переноса игры против Тоттенхэма, да и в принципе сильно выглядят в этом сезоне. Команда Поттера должна была подготовиться к игре с равными себе "волками" на высшем уровне.

21:30 БЕРНЛИ – УОТФОРД

Ставка:Уотфорд не проиграет (1.72)

Клаудио Раньери / Фото: AFP

Команде Клаудио Раньери очень не везет в этом сезоне. Уотфорд громил Манчестер Юнайтед и Эвертон, однако все равно попал в черную полосу из игр против грандов. К тому же, в пятницу "шершни" в последний момент уступили Брентфорду. Пора уже набирать очки в игре против конкурента в борьбе за выживание.

22:00 АРСЕНАЛ – ВЕСТ ХЭМ

Ставка:победа Арсенала (2.14)

Талисман "Арсенала"

Команды бьются за место в ТОП-4, однако в последних турах у них не все складывалось. Вест Хэм выиграл лишь раз за пять туров (зато у Челси), тогда как Арсенал проигрывал Эвертону и Манчестер Юнайтед. Теперь же победа над "молотками" поможет подопечным Артеты попасть в зону Лиги чемпионов.

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