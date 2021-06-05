Экс-тренер сборной Англии, которого обвиняли в коррупции, начал карьеру в покере

Сэм Эллардайс решил завязать с футболом после вылета Вест Бромвича и теперь намерен побороться за браслет WSOP

Сэм Эллардайс решил начать карьеру покериста / Фото: Getty Images

Известный английский футбольный специалист Сэм Эллардайс решил завершить свою тренерскую карьеру. Об этом он объявил в конце мая в интервью официальному сайту Вест Бромвича.

"Вест Бромвич сделал мне щедрое предложение. Это свидетельствует об их амбициозности. После раздумий я решил отклонить его. Если я выведу команду в Премьер-лигу, то должен был бы остаться еще на один сезон. К сожалению, я не могу себе это позволить".

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Биг Сэм не сумел сохранить "дроздов" в Премьер-Лиге, впервые в своей богатой карьере вылетев в Чемпионшип. Впрочем, без работы Эллардайс не останется, ведь на днях решил углубиться в покер. Он уже стал амбассадором популярного в покер-рума. Ожидается, что в ближайшее время англичанин проведёт именной турнир с розыгрышем билетов в Главное событие WSOP. Уже экс-тренер так прокомментировал новый этап своей жизни:

"Планирую стать профессиональным игроком в покер. Всю жизнь я был в погоне за трофеями. Теперь же настало время получить золотой браслет WSOP".

За свою карьеру Сэм потренировал многочисленные английские клубы, среди которых были Ньюкасл, Болтон, Вест Хэм, Сандерленд, Эвертон и Кристал Пэлас. Также в 2016 году Эллардайс был назначен наставником сборной Англии, однако провел у ее руля лишь один матч. Уже спустя два месяца после назначения коуч был вынужден уйти в отставку из-за коррупционного скандала, в ходе которого он был обвинен в вымогательстве 400 тысяч фунтов за посредничество в трансферном вопросе.