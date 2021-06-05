Джейк Дэниелс эффектно выиграл первое событие US Poker Open 2021, обыграв в хедз-ап бизнесмена

Американец сумел сосредоточить в своих руках 75% банка после одной раздачи

Джейк Дэниелс выиграл первый турнир на US Poker Open 2021 / Фото: Poker Central

Вчера впервые за два года состоялось стартовое событие US Poker Open. В соревновании с бай-ином в 10 тысяч долларов приняли участие 95 человек.

Среди них были и известные покеристы: Алекс Фоксен, Даниэль Негреану, Ник Петраджело, Стивен Чидвик и другие. Первые трое не продержались до призов, тогда как британец остановился в шаге от топ-тройки. Победителем же стал американец Джейк Дэниелс, который в хедз-ап сразился с бизнесменом Дэном Шаком.

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Покерист долгое время был чиплидером турнира и виделся фаворитом финального стола. Однако многое решила раздача в хедз-ап, когда игроки собрали стрит. Однако более высокая старшая карта позволила Дэниелсу отвоевали львиную долю банка у соперника. Итоговая победа позволила Джейку обогатиться на 218,5 тысячи долларов, что стало одними из самых больших призовых за карьеру. Топ-семерка турнира выглядит следующим образом:

1. Джейк Дэниелс (США) – 218, 5 тыс. долларов

2. Дэн Шак (США) – 152 тыс. долларов

3. Барри Хаттер (США) – 114 тыс. долларов

4. Стивен Чидвик (Великобритания) – 95 тыс. долларов

5. Стив Золотов (США) – 76 тыс. долларов

6. Серхи Рейксач (Испания) – 57 тыс. долларов

7. Тим Макдермотт (США) – 47,5 тыс. долларов