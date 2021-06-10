Дыня вам в помощь: невероятная история греческого покериста, который выиграл турнир с одной фишкой

Аристидис Мошонас поразил мир в 2019 году, выиграв смешанный турнир на WSOP после всего одной фишки в стеке по ходу турнира

Камбэк Аристидиса Мошонаса навсегда войдет в историю покера / Фото: WSOP

Один из самых впечатляющих камбэков в истории покера состоялся два года назад на WSOP в Лас-Вегасе. Смешанный турнир по Холдему и Омахе выиграл покерист из Греции Аристидис Мошонас.

Казалось бы, что в этом такого? Призовые за победу составили менее 200 тысяч, а ноунеймы часто добиваются успеха на громких турнирах. Особенность заключалась в том, что после четвертого раунда игры Аристидис остался всего с одной фишкой за столом (половина большого блайнда)!

Парень не унывал и смог набрать такой ход, что в итоге победил в турнире, оставив позади себя таких неслабых покеристов как Райнер Кемпе, Адам Моравец, Там Нгуен, Келвин Андерсон, Марк Грегорич, Адам Лампере и Дан Мацузуки. Именно последнего Мошонас и выбил в хедз-апе, завоевав свой единственный браслет в карьере.

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Отличительной особенностью Аристидиса было то, что на игру он заявился... с дыней! Как рассказал сам герой вечера, он любит называть дынями соперников, которые раз за разом его обыгрывают в онлайне. Что и говорить, вышло действительно невероятно и забавно.