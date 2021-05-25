Дван и Айви могут встретиться за покерным столом в июне

Уже в ближайшее время любители покера могут увидеть встречу хедс-ап между легендарными игроками. В следующем месяце Том Дван и Фил Айви присоединятся к 30 другим участникам турнира WPT Heads-Up Championship, организатором которого станет китайский покер-рум Poker King.

Нокаут-турнир с 32 участниками пройдет с 18 по 22 июня. Размер вступительного взноса составит 25 000 долларов. При этом часть игроков встретятся за офлайн-столами, а другие сыграют виртуально. Вероятно, подобный смешанный формат впервые будет применяться на турнире такого уровня.

Хотя полный список игроков еще не известен, участие Айви и Двана подтверждено, поскольку оба игрока являются амбассадорами китайского покер-рума, в котором ранее в этом году проходил фестиваль WPT Spring.

Местом проведения события станет курортный город Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Прямые трансляции игр будут проходить на Twitch и YouTube.

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