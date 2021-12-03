Дикий сценарий! Везунчик 8 раз подряд пошел в олл-ин и чудом вытащил мертвый турнир (видео)

Олл-ин далеко не всегда означает скорое поражение / Фото: Getty Images

Онлайн-турниры зачастую дарят игрокам невероятные эмоции и нередко завершаются рандомными случаями успеха. Особенно фактор случайности играет большую роль при играх на низких лимитах или же на условные деньги.

Совсем дикая ситуация случилась в недавнем онлайн-турнире Neymar Jr Kick-Off с бай-ином всего 6,6 доллара. Друг против друга сошлись стример "croaks" и игрок под ником "Jack H Ward".

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После выставления ТТ против 22 у последнего остались всего 0,1 большой блайнд (16 фишек против 3984 у "croaks"). Можно подумать, что стример уже готов был радоваться и праздновать победу. Но судьба преподнесла ему сумасшедшую развязку.

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"Jack H Ward" сумел аж 8 раз успешно пойти в олл-ин, отобрав дар речи у оппонента. Причем, несколько раз счастливчику необходимая карта прилетала лишь на ривере. Смотрим и наслаждаемся!

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Правда, сумма выигрышей все равно вышла несущественной. Победителю досталось 10 долларов, проигравший остался с тремя. Однако, пожалуй, пережить такие эмоции куда ценнее!