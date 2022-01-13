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Дерби атлетов в Суперкубке: кто станет соперником Реала в финале?

Кирилл Круторогов
13 января, 08:50
Кирилл Круторогов ставит на то, что Атлетико и Атлетик не забьют много голов, а игра перейдет в овертайм. Анонс и прогноз на матч Суперкубка Испании

Атлетико и Атлетик в этом сезоне уже сыграли в нулевую ничью в чемпионате / Фото: Getty Images

Вчера Реал в овертайме прошел Барселону в полуфинале Суперкубка Испании. А уже сегодня мадридцы узнают своего соперника по финалу, во втором поединке 1/2 финала сразятся Атлетико и Атлетик. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

АТЛЕТИКО – АТЛЕТИК
13 января, четверг, в 21:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.01 – 3.30 – 4.20

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Действующий чемпион встретится с финалистом Кубка и, между прочим, действующим обладателем Суперкубка страны. Баски не выигрывали два основных трофея Испании с 1984 года, когда оформили золотой дубль, но в 2015-м уже добывали Суперкопу.

Мадридцы семь раз соревновались за эту награду, выиграв лишь дважды – в 1985-м и 2014-м. В чемпионате Атлетико идет на четвертом месте, отставая от Реала на 16 очков, хоть и с игрой в запасе. Защита чемпионства им уже явно не светит.

Радость футболистов мадридского Атлетико / Фото: Reuters

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Атлетик же расположился на девятом месте, а до зоны еврокубков им не хватает всего четырех баллов. У обеих команд актуальны серии из трех матчей без поражений, хотя до середины декабря баски не могли победить в восьми матчах подряд.

Их встреча в Примере завершилась нулевой ничьей. Команда из Бильбао не имеет ощутимых потерь, а вот Симеоне придется обойтись без Гризманна и Савича.

ПРОГНОЗ: Это явно будет напряженное тактическое противостояние без результативной феерии. ТМ 2,5, также склоняюсь к ничьей в основное время. Если это случится, не удивлюсь выходу в финал Атлетика Бильбао.

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Котировки Parimatch на этот результат:

  • тотал меньше 2,5 – 1.60
  • ничья – 3.30
  • проход Атлетика – 3.70