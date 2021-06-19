Даг Полк против Тома Двана: букмекеры назвали фаворита принципиальной покерной битвы

Том Дван и Даг Полк впервые сойдутся в хедз-апе / Фото: Pokernews

18 июня стартовал WPT Heads Up Championship, в котором в онлайн-режиме сразятся 32 игрока по олимпийской системе. Главный же поединок первой стадии должен пройти сегодня.

В дуэли сразятся Даг Полк и Том Дван. Оба игрока считаются мастерами хедз-апа, поэтому спрогнозировать победителя будет крайне сложно. Однако букмекеры все же постарались это сделать. По их мнению, шансы Полка котируются выше, чем у Двана. Коэффициент на триумф Дага составляет 1.78, тогда как проход его соперника оценивается в 2.09. Напомним, что все битвы турнира будут проводиться до двух побед одного из игроков.

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Стоит отметить, что принципиальности сражению добавляют мягко говоря не самые хорошие взаимоотношения покеристов. Полк не перестает называть Двана мошенником, обвиняя в махинациях на ставках и отказе от дуэли с ним на пять миллионов долларов. Важно отметить, что Даг и Том ранее ни разу не встречались на турнирах именно на стадии хедз-ап.