Известная покеристка угодила в громкий скандал из-за пошлого стрима

Ванессу Кейд обвинили в двойных стандартах в теме феминизма / Фото: Instagram Ванессы Кейд
Вчера мы вам рассказали об одной из самых очаровательных покеристок мира Ванессе Кейд. В тот же день девушка стала соучастницей громкого скандала.
Ситуация развернулась вокруг неоднозначного стримера Фила Наги, который провел неординарный эфир Slut Pulls. Суть стрима заключалась в пошлых приколах, в которых участники так или иначе задействовали тему секса, чтобы подколоть друг друга. Впрочем, такое откровенное шоу вызвало неодобрение у зрителей, который обвинили Наги в харрасменте.
Как пример, в одной из ситуаций Фил ответил участнице, что для того, чтобы попасть к нему в команду, нужно сделать ему минет. Наги сразу же извинился после эфира и объяснил, что не имел намерения никого оскорбить. Вступилась за него и Ванесса, которая является амбассадором платформы, где выходил эфир. Девушка отметила, что Наги перешел черту, однако сделано это было в тематическом стриме и парень сам быстро понял свою ошибку.
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Все бы ничего, однако более года назад Кейд резко выступила против Дэна Билзеряна, которого назвала женоненавистником и обвинила в грубом отношении к женскому полу. Тут-то поклонники и нашли повод упрекнуть канадку из-за двойных стандартах. На это Ванесса парировала, что ситуации совсем разные и в отличие от Наги Дэн не считает себя виноватым.
Добавил масла в огонь и популярный хайроллер Даниэль Негреану, вставший в комментариях на защиту Билзеряна. Что интересно, покерист также оправдал то, что его тезка назвал Ванессу "шлюхой", ведь, по его мнению, Дэн лишь отвечал на оскорбления от Кейд.
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