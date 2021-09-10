Бросайте FIFA и PES: разработчики Football Manager назвали дату выхода новой игры (видео)

Football Manager 2022 будет доступна 9 ноября / Фото: Football Manager

В конце месяца ожидается выход двух крутых футбольных симуляторов. 30 сентября состоится релиз eFootball 2022 (бывший PES), а уже 1 октября в продажу поступит FIFA22.

Еще одна футбольная видеоигра Football Manager выйдет на рынок позже. SEGA и Sports Interactive объявили о выходе симулятора 9 ноября.

Читайте также: Карьера Роналду в МЮ глазами Football Manager

Игра будет доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, а также на Xbox. Выйдет и мобильная версия FM22 Mobile для платформ iOS и Android.

Реклама

А вот дата выхода FM22 Touch для Nintendo Switch пока не объявлена. Football Manager 2022 будет доступна в библиотеке Xbox Game Pass. Если покупательно оформит предзаказ игры за две недели, он получит скидку в 10%, а также ранний доступ.

Ожидается, что в конце сентября разработчики выпустят трейлер Football Manager 2022. Уже известно, что в нем будет доступен режим женского футбола.

Отметим, что последняя версия игры Football Manager 2021 была выпущена 24 ноября 2020 года. За это время компания продала более 35 миллионов копий. В FM21 были представлены 117 лиг из 52 стран со всех континентов мира.